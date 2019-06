Couper decaler : Le gros sacrifice de Safarel Obiang pour ses danseurs

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Safarel Obiang et ses danseurs couramment appelés ''soldats russes'' ne seront pas à Paris pour le concert qui devait se tenir le 8 juin au Dock Effel, car le visa n'a pas été accordé à ses danseurs. A ce effet, l'artiste a décidé d'annuler le concert

L'événement avait été annoncé en grande pompe sur les réseaux sociaux et également sur plusieurs chaines de télé. Safarel Obiang et sa troupe de 12 danseurs devraient pour la première fois se produire en France, précisement au Dock Effel de Paris, le 8 juin prochain. Des vidéos et affiches annonçant l'événement avaient envahi la toile, certains artistes de renom tels que Soum Bil, avaient même associé leur image à ce concert. On n'attendait plus que l'arrivée de Safarel Obiang et de ses soldats russes du coté de Paris. Mais contre toute attente, l'on apprend, à moins de 5 jours de l'evénement, que l'artiste ne sera finalement pas présent. Le concert est donc annulé. La raison, l'ambassade de France n'a pas accordé le visa à ses danseurs.

Cette information a été confirmée ce mercredi matin par le Safking à travers une publication sur sa page facebook. ''A tous mes fans de Paris et du monde entier, à toutes ces fortes figures du show-business Ivoirien à Paris, à tous les managers de Paris, à tous mes collègues artistes qui étaient engagés avec moi sur ce concert, j’aimerais vous remercier du fond du cœur. Depuis hier (mardi) vous avez tous appris que le concert du 08 Juin est annulé...pour des raisons administratives et surtout l’impossibilité de me rendre à ce concert avec mes chorégraphes. Je vous remercie de tout mon cœur pour votre grande mobilisation mais surtout vous présente toutes mes excuses pour tous les désagréments et toutes situations gênantes que ce report pourrait vous créer'', a-t-il déclaré.

Avant d'indiquer qu'il ne s'agit que d'un report. ''J’aimerais ici spécialement dire à mes fans de Paris que ce n’est qu’un report. Mais je vois en cette situation une occasion de travailler de mieux en mieux. Dans ma carrière, j’ai pu subir toutes sortes d’humiliations, mais j’ai toujours eu le cœur au travail acharné et par la grâce de Dieu je suis à ce niveau aujourd’hui'', a declaré Safarel Obiang qui ne veut en aucun cas aller à ce spectacle sans ses virevoltants danseurs. ''Toute cette somme d’expériences, nous forge et nous rend plus forts. Ma carrière, je l’ai bâtie avec mes chorégraphes et à là sueur de notre front, elle est donc très précieuse à nos yeux'', a-t-il indiqué.