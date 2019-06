Titrologie : Revue de presse de Côte d'Ivoire du 11 juin 2019

Ce mardi 11 juin 2019, la titrologie ou revue de presse ivoirienne porte essentiellement la marque de la dernière déclaration d' Henri Konan Bédié sur la question des étrangers en Côte d' Ivoire. Les propos du président du PDCI sont abondamment commentés par les journaux.

Titrologie, Bédié "enflamme" la presse

Pour Le Rassemblement, "Bédié, l'ivoiritaire, persiste et dérape encore". Ce quotidien apprend également qu'un "vice-président PDCI claque la porte" à Bouaké. L' Inter, met en exergue "la sévère mise en garde du pouvoir à Bédié" suite à sa déclaration sur les étrangers. La réaction du parti septuagénaire n'a pas tardé. "Le PDCI n'a pas peur de la menace pénale", rétorque Jean-Louis Billon dans les colonnes du journal indépendant.

À la Une de L' Intelligent d' Abidjan, Sidi Touré, porte-parole du gouvernement, invite à "ne pas faire comme Bédié et tous ceux qui agissent comme lui". Selon Le Quotidien d' Abidjan, "le PDCI fait le grand déballage" sur l'affaire "orpaillage clandestin et fraude électorale". Ce journal de l'opposition publie une information selon laquelle "Dahi Nestor et des militants FPI" ont été arrêtés hier par la police.

Notre Voie, accorde sa titrologie au chef de file du PDCI. "Bédié lâche une bombe, la République en transe", note le confrère. Ce quotidien rapporte des propos de Blé Goudé, qui affirme depuis La Haye : "Il faut tirer les leçons de notre histoire."

La titrologie de Générations Nouvelles, dévoile "un accrochage militaire au camp Galliéni". Le journal proche du député de Ferké soutient que "Blé Goudé n'écarte pas une alliance avec Soro".

"Avant la présidentielle de 2020, déclare Blé Goudé à la Une de Le Temps, "Gbagbo, Bédié, Ouattara, doivent discuter". Le journal bleu dénonce des manœuvres internationales et affiche : "comment le pouvoir tente d'étouffer Soro".

Soir Info, pour sa part, revient sur une interview vérité de Blé Goudé, qui parle de Guillaume Soro et Hamed Bakayoko. En couverture de ce journal, on note que "le député Kébé Mahamadou invite le COJEP à rejoindre le RHDP". Notre confrère annonce des "jours sombres" à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny.

À en croire Le Mandat, il y a une "bonne nouvelle pour les fonctionnaires et agents de l' Etat" concernant le régime de retraite en Côte d' Ivoire. Ce média titre aussi : "Après l'assassinat d'un chef de village, Charles Koffi Diby ramène la paix et la cohésion" à Zuénoula.

Le Patriote, donne un "carton rouge" à Bédié pour "incitation à la haine, au tribalisme, à la xénophobie, à la guerre". Pourtant, Le Nouveau Réveil, affirme que le président du plus vieux parti politique ivoirien "assume tout".

LG Infos, publie à sa Une la réaction de Gervinho après sa non-sélection pour la CAN 2019. "GEPCI, les éditeurs demandent l'application des textes", peut-on lire dans ce journal. L' Expression, se déchaîne contre Bédié, "un homme seul et désespéré".