Côte d'Ivoire: Un scandale sexuel ébranle la toile après celui du RG

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Une vidéo dans laquelle on aperçoit 5 individus en pleine partouze, circule sur la toile depuis ce mercredi. Un autre scandale sexuel qui cette fois implique des étudiants d'une univertité à Abidjan

Plusieurs etudiants impliqués dans un scandale sexuel à Abidjan

Les scandales sexuels deviennent de plus en plus récurrents dans les écoles et universités en Côte d'Ivoire. Après la vidéo relative à la tontine sexuelle mettant en scene des élèves d'un établissement secondaire dans la commune de Cocody, une autre vidéo circule sur la toile montrant cinq individus dont 3 garçons et deux filles en pleins ébats sexuels. A en croire des sources concordantes, il s’agirait d’étudiants de l’Institut universitaire d’Abidjan (IUA), l'une des univertités les plus prestigieuses de la Côte d'Ivoire. Et cette vidéo aurait fuité suite à une mésentente entre un chargé de travaux dirigés et une étudiante de cette école.

"Il y a un chargé de travaux dirigés qui entretenait une relation amoureuse avec une étudiante. Il a envoyé à cette dernière des photos de lui où il était nu. Sa petite amie a montré ses photos à ses amies. Quand il l’a su, il est entré dans une grosse colère et a également partagé les photos nues de la fille. Ses collègues chargés de travaux dirigés l’ont également mal pris et ont commencé à partager les vidéos des filles avec lesquelles ils sortent. Il y avait beaucoup de photos et de vidéos de filles nues qui ont circulé dans l'école", a informé un etudiant de cette établissement. Un autre scandale sexuel impliquant des étudiants qui vient enfoncer davantage l'école ivoirienne. Cette sextape intervient après celle d'un haut responsable des renseignements généraux de Côte d'ivoire dont la vidéo a fait le tour de la toile récemment.