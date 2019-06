Titrologie: Revue de presse de Côte d’Ivoire du 14 juin 2019

La titrologie de ce vendredi 14 juin 2019 s'intéresse à plusieurs sujets d'actualité. Les journaux ivoiriens font le tour d'horizon.

Titrologie, Simone Gbagbo avec des ministres de Ouattara

"Simone Gbagbo, Duncan et des ministres de Ouattara se retrouvent", titre Soir Info, dans sa publication du 14 juin. Le journal ouvre une brèche sur la lutte entre Guillaume Soro et Amadou Soumahoro.

À propos du sang versé devant la résidence de Bédié, LG Infos, note que "les Ivoiriens sont sous le choc". Pour sa part, L' Inter fait savoir que suite "à ses propos sur la nationalité et l'orpaillage, des mesures de protection" sont réclamées pour le président du PDCI.

Notre Voie, est convaincu que dans l'affaire "Orpailleurs clandestins et fraude sur la nationalité", le pouvoir a "allumé le feu". Dans la titrologie de ce journal de l'opposition, on apprend que "la Côte d'Ivoire et le Ghana suspendent la vente de cacao" pour la campagne commerciale 2020-2021.

"En tournée dans le Tonkpi, Flindé confirme la fonte de l'UDPCI dans le RHDP", lit-on à la Une de Le Rassemblement, de ce jour. Le Nouveau Réveil, au regard du sang versé chez Bédié, les aveux d'Adjoumani, écrit en couverture : "Pouvoir RHDP, les signes d'un déclin ! "

À en croire Le Temps, lors de l'accueil d'un chef d'Etat à l'aéroport, "Ouattara crée un scandale diplomatique". Dans les colonnes de L' Intelligent d' Abidjan, Amadou Toungara regrette les événements de Béoumi qu'il qualifie de "pure bêtise humaine".

Le Mandat, lève un coin du voile sur la Couverture maladie universelle et donne "tous les détails de l'opération". Générations Nouvelles, pense que l'honneur de la Côte d'Ivoire est en jeu au 27e sommet de l'APF au Maroc.

"Le préfet d' Abidjan met fin à la chienlit", barre L' Expression, à sa Une. Cette décision fait suite aux affrontements entre syndicats survenus à Koumassi.