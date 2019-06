Henri Konan Bédié (PDCI) dénonce un hold-up sur la Côte d'Ivoire

C'est sans langue de bois qu' Henri Konan Bédié a dénoncé le danger qui guette la Côte d'Ivoire. Recevant des chefs traditionnels à Daoukro, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a donné, selon lui, l'origine des conflits intercommunautaires, ainsi que les menaces qui planent sur la prochaine élection présidentielle. Le Sphinx de Daoukro dénonce par ailleurs des étrangers armés, sous le couvert de l'orpaillage, qui occupent des forêts ivoiriennes.

Troublantes révélations d' Henri Konan Bédié

« Actuellement, je parlerais de faits troublants. D’abord les conflits intercommunautaires, ensuite ce que recouvre le phénomène de l’orpaillage en Côte d’Ivoire. Puisqu’on fait venir des étrangers, armés, qui sont stationnés maintenant dans beaucoup de villages. S’ils sont armés, c’est pour servir à quoi ? Il faut simplement que nous soyons conscients, car le moment venu, nous agirons pour empêcher ce hold-up sur la Côte d’Ivoire sous le couvert de l’orpaillage.

Nous dénoncerons aussi d’autres qu’on fait venir clandestinement. Cela se passe surtout dans la commune d’Abobo. Et leur rôle, on leur fait faire des papiers. Certains repartent, d’autres restent. Et tout cela pour quel but ? Si c’est pour venir fausser les électeurs de 2020, nous voulons le savoir. Mais nous traiterons de tous cela un jour, car les précédents doivent nous servir.

Nous avons fait venir des étrangers dans nos plantations de café et de cacao, et ensuite ces gens se sont installés à leur propre compte. Aujourd’hui, ils agressent les planteurs Ivoiriens et se disputent même la propriété des terres. Cela devrait nous servir. Il faut que nous réagissons pour que les Ivoiriens ne soient pas étrangers chez eux, car actuellement, on fait en sorte que l’ivoirien soit étranger chez lui. Et les Ivoiriens n’accepterons jamais cela. »