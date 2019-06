Une rumeur faisant état de la vente de la maison kinoise de Papa Wemba, trois ans après sa mort, avait enflammé la toile. Dans une interview accordée à un média congolais, Victoire Shungu, fille de l'ex-star de la musique africaine, fait des précisions.

La maison de Papa Wemba n'est pas à vendre

L'affaire avait fait grand bruit, il y a quelque temps. La maison de Ma campagne, appartenant à Papa Wemba, aurait été mise en vente pour 438 750 000 francs CFA. Selon certaines informations, Koffi Olomidé s'était même proposé pour acheter la demeure du NZé. Si pour des Congolais, la liquidation de la maison de Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba aurait permis à sa veuve de subvenir à ses besoins, des amis et compagnons du défunt chanteur désapprouvaient l'idée.

Mais en fin de compte, la résidence du roi de la sape n'a jamais été mise sur le marché. C'est du moins ce que confirme sa fille Victoire Shungu dans une interview accordée au site congolais laprosperite.online. "C’est une fausse information. Méfiez-vous en. La parcelle de Ma campagne n’est pas à vendre. Pour le moment, il n’y a aucune vente qui est d’actualité, en ce qui concerne cette résidence où vivait mon père jusqu’à sa mort", a tranché la fille de l'hommé qui a bercé toute l'Afrique par sa voix hors pair.

Victoire Shungu s'est aussi exprimée sur l'état de délabrement dans lequel se trouvait la tombe de son géniteur. "Je pense qu’il serait mieux de laisser à Henri Noël Mbuta Vokia qui sait beaucoup de choses à ce sujet. Mais c’est triste de constater que trois ans après, rien n’est fait au cimetière de papa. Et, les autorités du pays nous ont promis qu’elles devraient mettre une pierre tombale. Je pense qu’au niveau de la famille, nous ne manquons pas des moyens et papa avait ses amis qui peuvent faire aussi quelque chose. Mais, on se réserve en attendant la promesse faite par les autorités. Je sais qu’il y a continuité de l’Etat", a-t-elle dit.

Papa Wemba est décédé le 24 avril 2016 à Abidjan sur la scène du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (FEMUA), des suites d'un malaise. Il laisse derrière lui un lourd héritage musical ainsi qu'une riche carrière ponctuée par de nombreux tubes.