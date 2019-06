Titrologie: Revue de presse de Côte d ’Ivoire du 15 juin 2019

La titrologie de ce samedi 15 juin 2019 reste focalisée sur la présidence de l'Assemblée parlementaire francophone (APF), la présidentielle de 2020 et le débat sur la xénophobie.

Titrologie, Assemblée parlementaire francophone à l'affiche

"Présidence de l'Assemblée parlementaire francophone, le rêve brisé de Soro", titre Le Patriote, dans son numéro du samedi 15 juin 2019. Ce journal proche du pouvoir note également qu'à-propos de l'accusation de fraude sur la nationalité, "le conseil municipal d'Abobo interpelle Bédié". Autre sujet évoqué dans ce tabloïd, "le message fort du président portugais aux Ivoiriens" lors de sa visite de 72 heures à Abidjan.

L' Inter, nous apprend que sur le dossier Gbagbo, "des députés français posent des exigences avant 2020". Ces parlementaires estiment que le traitement subi par l'ancien président ivoiien est "injuste et dangereux". Affoussiata Bambab Lamine, proche de Guillaume Soro, "lâche une 'bombe' suite à la "sortie du gouvernement contre la déclaration de Bédié", apprend-on dans la titrologie de ce média indépendant. Notre confrère revient sur la suspension de la vente de cacao par la Côte d'Ivoire et le Ghana et dévoile "ce qui attend les producteurs".

"Xénophobie, exclusion, ivoirité brandie par le RHDP-RDR, pourquoi le faux débat anti-ivoirien ne prendra plus", publie Le Nouveau Réveil, en couverture. Le journal précise également que "les femmes du PDCI-RDA mettent en garde" devant les "attaques et menaces contre Bédié". Pour le confrère, au sujet de l' Assemblée parlementaire francophone, "Amadou Soumahoro veut la présidence, l' APF dit niet". À la Une de cet organe de presse, une déclaration d' Affoussiata Bamba Lamine, qui pense que "Ouattara est arrivé au pouvoir en surfant sur l'ivoirité".

Le quotidien Soir Info, retrace des tragiques scènes de ménage au cours desquelles "des femmes ont été tuées dont une décapitée à la hache". Sur le départ de cadres du PDCI vers le RHDP, "Ouassénan Koné lâche un important secret".