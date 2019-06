Côte d' Ivoire: Marcelo Rebelo De Souza, président portugais, à Abidjan

Marcelo Rebelo De Souza, le président portugais, est arrivé à Abidjan dans la nuit de mercredi au jeudi 13 juin 2019. Il été accueilli à l'aéroport par le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko.

Marcelo Rebelo De Souza échange avec Alassane Ouattara

À son arrivée à l' aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Marcelo Rebelo De Souza a été accueilli par Hamed Bakayoko, ministre d'Etat, ministre de la Défense. Le maire d' Abobo était accompagné de membres du gouvernement dont Marcel Amon Tanoh, ministre des Affaires étrangères.

De source proche de la présidence ivoirienne, nous apprenons que le chef de l'Etat, Alassane Ouattara, offrira ce jeudi soir un dîner officiel en l'honneur du président Marcelo Rebelo De Souza. Ce dernier profitera de son séjour de 72 heures pour rencontrer les chefs d'entreprise et les parlementaires. L'illustre hôte de la Côte d'Ivoire se rendra également à l'hôpital mère-enfant de Bingerville et centre de transfert et de groupage des ordures (CTG) d’Anguédédou à Yopougon. Le chef d'Etat portugais sera fait citoyen d'honneur de notre pays et docteur honoris causa.

Selon certaines observations, au terme de la visite de Marcelo Rebelo De Souza, des accords de partenariats devraient être signés entre la Côte d'Ivoire et le Portugal.

Bien avant l'arrivée du président portugais, SEM Agusto Santos Silva avait séjourné sur les bords de la lagune Ebrié le mardi 28 mai 2019. Il s'agissait pour le chef de la diplomatie portugaise de préparer la venue de son président. "Je suis là (…) pour préparer la visite d’Etat du président de la République portugaise qui se déroulera du 13 au 14 juin prochain", avait-il déclaré à la 3e session de la Commission bilatérale ivoiro-portugaise sous les regards de Marcel Amon Tanoh.

"Les deux ministres ont convenu que la piraterie maritime dans le Golfe de Guinée est un frein au développement du trafic maritime et entendent mutualiser leurs efforts pour lutter efficacement contre ce fléau", avait-on appris.

Marcelo Rebelo De Souza est à la tête de la République du Portugal depuis le 9 mars 2016. Il a été élu le 24 janvier.