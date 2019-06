Titrologie: Revue de presse de Côte d’ Ivoire du 18 juin 2019

La guerre Guillaume Soro-Amadou Soumahoro à l' APF (Assemlée parlementaire de la Francophonie) continue d'alimenter la titrologie ce mardi 18 juin 2019. Les deux hommes se livrent une bataille sans merci.

Titrologie, Soro-Amadou Soumahoro en vedettes

"Après la guerre Soumahoro-Soro au Maroc, les députés et sénateus francophones menacent", annonce Notre Voie, à sa Une. Pour Générations Nouvelles, "la crise s'aggrave" entre l'ancien et le nouveau président de l' Assemblée nationale ivoirienne. Pour sa titrologie, Le Nouveau Réveil, pose "18 questions ' violentes ' et directes à Ouattara".

L' Inter, revient sur la bataille qui "fait rage entre les députés ivoiriens". Le journal indépendant révèle aussi que "Gbagbo fait une confidence à Guikahué". Soir Info, nous fait savoir que "plusieurs gendarmes dont un officier" ont été mis aux arrêts. Notre confrère lève un coin du voile sur le "cercle restreint de Ouattara".

Le Quotidien d' Abidjan, croit savoir "ce qui a été décidé pour le retour définitif de Gbagbo" en Côte d' Ivoire. Pendant ce temps, Le Rassemblement, affirme que l' Assurance maladie universelle, ce "grand rêve" est devenu "réalité". LG Infos, préfère s' intéresser à la guerre Soro-Amadou Soumahoro et dévoile "toute la vérité".

Selon Le Jour Plus, "la descente aux enfers commence pour Soro". Pour sa part, L' Intelligent d' Abidjan, écrit qu'en Côte d' Ivoire, "des migrants réguliers avaient un revenu de 100 000". Le Temps, met en garde contre une menace qui plane sur la présidentielle de 2020. "Des hommes armés occupent des forêts entières", publie le journal bleu.

Le Mandat, nous apprend que pour la création d' emplois, "129 milliards FCFA ont été débloqués". La Gazette, met en lumière "les grands projets de Gon 1er à l'horizon 2020".

À en croire le quotidien Super Sport, la défaite des Éléphants face à l' Ouganda en match amical de préparation de la CAN 2019 est "un avertissement".