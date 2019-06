CAN 2019 : Gros coup dur pour les Éléphants à Abu Dhabi

En match de préparation de la CAN (Coupe d' Afrique des nations) 2019, la Côte d' Ivoire s'est inclinée (1-0) devant l' Ouganda, le samedi 15 juin à Abu Dhabi.

Une défaite pour les Éléphants avant la CAN

Menés depuis la 35e minute, Max Gradel, Nicolas Pépé et leurs coéquipiers n'ont pu refaire leur retard face aux Ougandais. Suite à un penalty concédé par Serge Aurier, le but des Grues a été marqué par Farouk Miya. Cette défaite des protégés de Kamara Ibrahim, le sélectionneur ivoirien, intervient après leur victoire contre les Comores (3-1) lors de leur premier match test, le vendredi 7 juin 2019.

Le 3e match de préparation des champions d' Afrique 2015 aura lieu le mercredi 19 juin face à la Zambie, à Abu Dhabi.

Pour la rencontre contre l' Ouganda, Kamara Ibrahim a pris le soin de faire appel à Max Gradel, Nicolas Pépé et Serge Aurier. Si contre les Comores, les Ivoiriens se sont fait respecter, devant les Ougandais ils ont manqué d'arguments face aux buts.

Avant la CAN qui débute le vendredi 21 juin 2019, la Côte d' Ivoire a encore le temps d'effectuer les derniers réglages, mais aussi de créer un environnement sain dans l'équipe. On se souvient que Serey Dié avait vivement critiqué l'humoriste Le Magnific, qui avait apporté son soutien à Gervinho, écarté de la sélection nationale.

L'entraîneur ivoirien, très attendu à la CAN 2019, a tenu à recadrer son joueur. "Le coach a dit ce qu’il pensait à Sérey Dié. Il n’a pas du tout aimé la polémique qu’il a soulevée. L’équipe a aujourd’hui besoin de calme et de concentration. Cela est d’autant plus regrettable que Serey est le plus âgé de tous", a confié une source proche de la Fédération ivoirienne de football (FIF) dont les propos étaient repris par le site Sportmania.ci.

La CAN 2019 se déroule du 21 juin au 19 juillet 2019 en Egypte. La Côte d'Ivoire est logée dans la poule D en compagnie du Maroc, de l' Afrique du Sud et de la Namibie.