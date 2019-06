Côte d' Ivoire : Des bandits de grand chemin arrêtés à Bassam

C'est la fin de parcours de deux bandits de grand chemin qui viennent d'être appréhendés à Grand-Bassam. Ces voyous ont agressé un homme au couteau avant de prendre le large avec la somme de 868 000 francs CFA.

Deux bandits désormais hors d'état de nuire

Touré Siaka et Gonan Yapi Abraham Baudouin iront sagement réfléchir sur leur vie derrière les barreaux. Ces bandits avaient attaqué au couteau le sieur Kouadio Brou Judore dans la nuit du mardi au mercredi 19 juin à Grand-Bassam. La victime, après une rude journée tentait de trouver un établissement hôtelier afin d'y passer la nuit. Malheureusement, au cours de ses recherches, il tombe nez à nez sur Touré Siaka et son compère.

Selon des sources qui relaient l'information, M. Kouadio est hélé par les bandits. Ces derniers, sans toute forme de courtoisie et de politesse, lui demandent la raison de sa présence sur les lieux. Kouadio Brou Judore contient sa peur et leur faire savoir qu'il est juste de passage. Cette réponse ne satisfait pas les scélérats. Ils brandissent des couteaux et exigent à leur "proie" de leur remettre les biens en sa possession.

Kouadio Brou Judore fait confiance en ses qualités athlétiques et se lance dans une course, mais il sera vite rattrapé par ses agresseurs au bord de la lagune. Visiblement très mécontents d'avoir été défiés par le sieur Kouadio, ils lui portent plusieurs coups de couteau avant de prendre la poudre d'escampette, le dépossédant de la somme de 868 000 francs CFA.

Ce jour-là, le lieutenant Djabrou est de permanence. Il est informé par des riverains. Immédiatement, il réunit ses hommes et se déporte sur la scène de l'agression, sous la supervision du commissaire Allou Vincent Ebrin. Il s'en suit une véritable recherche qui finit par mener les fins limiers de la police aux deux bandits. Une fois aux mains de la police les agresseurs de Kouadio Brou Judore reconnaissent les faits. Ils iront répondre de leurs actes devant les autorités compétentes.