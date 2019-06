CAN 2019 : Coup de tonnerre en Egypte, Madagascar se paie le Nigeria !

Petit poucet de la CAN 2019, Madagascar a réalisé l’exploit dimanche en s’imposant (2-0) face au Nigeria. Les Barea finissent en tête de leur poule devant les Super Eagles tout de même qualifiés.

Madagascar signe la première grosse surprise de la CAN 2019.

Madagascar n’est pas prêt d’oublier sa première participation à la Coupe d’Afrique de football. Dimanche à Alexandrie, les Malgaches ont battu les Super Eagles du Nigeria deux buts à zéro. Les buts malgaches ont été inscrits par Lalaina (13e) et Andriamatsinoro (53e). Avec cet exploit, les Barea finissent en tête du groupe B avec 7 points devant leur victime du jour (6 points).

Pour sa première participation, il faut dire que Madagascar n’était pas attendu à ce niveau. Les hommes de Nicolas Dupuis n’ont concédé aucune défaite. Ils avaient accroché la Guinée pour leur premier match en CAN (2-2). Les Malgaches étaient ensuite sortis vainqueurs du duel des petits poucets face au Burundi (1-0) qui joue aussi sa première Coupe d’Afrique. Leur succès face au Nigeria, triple champion d’Afrique (1980, 1994 et 2013) sonne comme une alerte pour leur adversaire au second tour.

Dans l’autre rencontre du groupe, la Guinée s’est imposée (2-0) face au Burundi. Les Burundais sont éliminés, étant derniers de cette poule avec zéro unité au compteur. Les Guinéens quant à eux sont bien partis pour finir parmi les meilleurs troisièmes de la CAN 2019. Les coéquipiers de Naby Keita comptent trois points et une bonne différence de buts (+1). Leur sort sera scellé après les dernières rencontres de poules à l’issue desquelles on connaîtra les quatre meilleurs troisièmes.