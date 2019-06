CAN 2019 : le Burundi s'incline face à Madagascar

Lors de la deuxième journée de la CAN 2019, ce jeudi 27 juin, Madagascar a battu le Burundi (1-0) au stade d' Alexandrie. Les Malgaches ont obtenu le succès grâce à Marco Ilaimaharitra et occupent la seconde place du groupe B.

CAN 2019, Madagascar se donne des chances.

Les Hirondelles du Burundi n'ont pu voler dans le ciel du stade d' Alexandrie ce jeudi 27 juin. Le printemps n'était pas au rendez-vous pour les hommes de Nicolas Dupuis. Bien que face au Nigéria, les Burundais avaient réussi à faire douter les Super Eagles, qui se sont imposés sur la plus petite marque, le match contre Madagascar ne leur a pas permis d'enregistrer leur première victoire de la CAN 2019.

Le but malgache est intervenu à la 76e minute. Sur un coup franc plein axe savamment tiré, Marco Ilaimaharitra inscrit le seul but de la partie et permet à son équipe de croire encore à la qualification. En effet, avec son match nul contre la Guinée (2-2), Madagascar, qui compte dorénavant quatre points, grâce à son succès contre le Burundi, peut rêver d'arracher son ticket pour le prochain tour. La grande ile joue son dernier match face au Nigéria, premier de la poule B, déjà qualifiée avec deux victoires. Ce sera le dimanche 30 juin 2019 au stade d' Alexandrie.

Pour sa première Coupe d' Afrique des nations, on peut dire que Madagascar fait bonne impression sur la terre des pharaons. C'est une victoire histoire que vient de remporter la sélection malgache. Marco Ilaimaharitra entre dans l'histoire et verra son nom écrit en lettres d'or dans les annales du football de son pays. Les Bareas ont fait plaisir aux nombreux supporters malgaches qui rêvaient de cette première victoire à une phase finale de coupe d'Afrique. Le pays s'était qualifié pour la CAN 2019 le mardi 16 octobre 2018 en battant la Guinée équatoriale (1-0).