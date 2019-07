Côte d' Ivoire : CEPE, plus de 500 000 candidats en lice

L' examen du CEPE (Certificat d'études primaires élémentaires) se déroule ce lundi 1er juillet sur toute l'étendue du territoire national. Ce sont plus de 500 000 candidats qui sont enregistrés pour la session 2018-2019.

Plus de 500 000 candidats à l'assaut du CEPE

Ce sont 551168 candidats, répartis dans 2024 centres, qui se soumettent à l'examen du CEPE ce lundi 1er juillet 2019. À en croire le ministère de l' Éducation nationale, de l' Enseignement technique et de la Formation professionnelle, les résultats sont prévus pour le lundi 15 juillet 2019.

Pour cette année, Kandia Camara s'est résolument engagée contre la fraude. La ministre de l' Éducation nationale, de l' Enseignement technique et de la Formation professionnelle avait déjà donné le ton, lors du coup d'envoi des examens à grand tirage (CEPE, BEPC et BAC), placés sous le thème "Civisme et engagement de tous, leviers d'optimisation des examens scolaires". L'école doit rester un sanctuaire, un temple sacré à tenir à l'écart de nos querelles politiciennes", avait indiqué Kandia Camara, qui a exhorté les parents d'élèves, les enseignants et les candidats à éviter la fraude.

En ce qui concerne le BEPC, des enseignants ont été interpellés pour fraude. "C’est le cas à Abengourou, à Gagnoa, à Divo, à Guitry, à Bouaflé, à Bonon et à Zuénoula où des enseignants, au mépris de la déontologie de leur métier, de la décence et du bon sens, ont transmis à certains candidats au moyen de leurs téléphones portables, des corrigés des épreuves", a déclaré Kourouma Ibrahima, inspecteur général, coordonnateur général de l'inspection générale, au cours d'un échange avec la presse.

Il faut noter que l'examen du CEPE était initialement prévu le 5 juin, mais les autorités ivoiriennes ont été obligées de reporter la date au regard des grèves des enseignants qui ont eu "un impact négatif sur le rythme des apprentissages", comme l'a souligné Kandia Camara.