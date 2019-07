CAN 2019 : Ibrahim Kamara parmi les moins lotis de la compétition

Le sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire Ibrahim Kamara fait partie des coaches les moins payés de la CAN 2019. Jeune Afrique a dressé un classement relevant les salaires des entraîneurs des équipes africaines.

L’écart de salaire abyssal entre Marc Wilmots et Ibrahim Kamara confirmé par Jeune Afrique.

Profitant de la CAN 2019, le magazine panafricain Jeune Afrique a dressé le classement des entraineurs les mieux payés du continent. Il faut dire le sélectionneur Ibrahim Kamara est lésé par rapport à ses pairs.

Le sélectionneur des Eléphants occupe la 21e place au niveau général et n’est que 14e parmi les 24 présents à la CAN 2019. Le technicien ivoirien ne perçoit que « 18 000 euros » (11,8 millions de francs CFA). C’est quatre fois moins que son prédécesseur Marc Wilmots. Le Belge touchait près entre 80 000 et 85 000 euros, pas moins de 52 millions de francs CFA. Ce classement confirme davantage le traitement préférentiel réservé aux techniciens étrangers par rapport à leurs homologues africains. Les quatre premières places sont occupées par des expatriés.

Selon le classement établi par Jeune Afrique, le technicien mexicain Javier Aguirre est le mieux payé de l’Afrique. Le sélectionneur des Pharaons culmine avec des revenus estimés à 108 000 euros par mois (70,8 millions de francs CFA). Il est suivi par le sélectionneur du Cameroun, le Néerlandais Clarence Seedorf, (90 000 euros, près de 63 millions de francs) et le coach français du Maroc Hervé Renard (80 000 euros, soit 52,5 millions). L’Ecossais Stuart Baxter de l’Afrique du Sud est quatrième avec des émoluments estimés à 62 300 euros (40,8 millions de francs).

L’entraineur des Fennecs d’Algérie Djamel Belmadi est le technicien africain le mieux rémunéré avec 55 000 euros (36 millions de francs CFA). Il est occupe la 5e place de ce classement. Il est accompagné par le Congolais (RDC) Florent Ibenge (10e avec 25 000 euros, 16,3 millions de francs) et l’Ivoirien Ibrahim Kamara (21e). Le Burundais Olivier Niyungeko est le moins bien payé du classement avec 450 euros mensuels, soit un peu plus 295 000 francs CFA.