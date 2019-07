CAN 2019 : Cameroun-Nigeria, une des affiches phares des huitièmes

La 3e journée de la phase de poules s’est soldée mardi. Qualifiés pour le second tour, les Lions indomptables du Cameroun retrouveront les Super Eagles du Nigeria en huitièmes de finale.

Les Lions indomptables tombent sur un autre gros morceau.

Les seize équipes qualifiées pour les 8es de finale de la CAN 2019 sont connues. Mardi, la troisième et dernière journée de la phase de poules a livré les derniers qualifiés pour le second tour de la compétition. Les Lions indomptables du Cameroun n’ont pas réussi à vaincre les Ecureuils du Bénin (0-0). Les Black Stars du Ghana ont battu la Guinée-Bissau (2-0) dans l’autre match du groupe F.

Grâce à leur victoire et une meilleure attaque, les Ghanéens finissent premiers de leur groupe devant les Camerounais (2es) et les Béninois (qualifié parmi les meilleurs troisièmes). Dans les autres matches du groupe E, le Mali a fait le minimum face à l'Angola (victoire 1-0) pour s’assurer la tête du groupe. La Tunisie a enchaîné un troisième nul face au petit poucet mauritanien (0-0). Toutes les affiches des huitièmes de finales sont donc connues.

Il ya aura un gros choc en perspective entre les Lions indomptables et les Super Eagles (samedi le 6 juillet) ou encore les retrouvailles entre les Aigles du Mali et les Eléphants de Côte d’Ivoire (lundi le 8 juillet). Les prétendants au titre final n’affronteront pas des équipes de grand calibre, la plupart de leurs adversaires sont les meilleurs troisièmes de la phase de poules : Maroc-Bénin, Ouganda-Sénégal, Egypte-Afrique du sud et Algérie-Guinée. Il y aura un match inédit (dimanche) entre Madagascar et la RDC (qualifiée sur le fil). Les Black Stars du Ghana seront opposés aux Aigles de Carthage lundi.

A noter qu’il s’agit de la première fois que les huitièmes de finale se disputent lors d’une phase finale de la CAN. Ceci à la faveur du nouveau format de la compétition faisant passer le nombre d’équipes de 16 à 24.