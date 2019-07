CPI: Manifestations à Paris et Abidjan pour le retour de Laurent Gbagbo

Les lignes semblent véritablement bouger dans la situation judiciaire de Laurent Gbagbo. Après la publication de la décision écrite de la Chambre préliminaire I, les partisans de l'ancien président ivoirien entendent manifester pour réclamer son retour au bercail.

Laurent Gbagbo, des manifestants à la place de la République

Des patriotes ivoiriens et africains proches de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé n'ont nullement refroidi d'ardeur dans leurs différentes manifestations de soutien aux deux Ivoiriens poursuivis de crimes de guerre et crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale (CPI). Cette foi en la justesse de leur combat s'est d'autant plus accrue avec l'acquittement et la mise en liberté sous conditions de l'ancien président ivoirien et le ministre de la Jeunesse de son dernier gouvernement.

Ce mardi 16 juillet, les juges de première instance de la CPI ont en effet rendu publique la décision écrite de leur verdict d'acquittement et de libération immédiate de Gbagbo et Blé Goudé, rendue le 15 janvier dernier. Eu égard aux arguments de Cuno Tarfusser et Henderson, et en dépit de l'opinion dissidente de Herrera Carbuccia, les partisans de l'ancien président ivoirien crient d'ores et déjà victoire. Mais cette victoire ne serait parfaite, et la joie totale, que s'il regagnait son pays, la Côte d'Ivoire, qu'il a quitté sous escorte policière, dans la nuit du 28 au 29 novembre 2011.

Ils entendent, pour ce faire, organiser une manifestation à vélo, ce samedi 20 juillet, Place de Trocadéro et Place de la République à Paris. Une manifestation similaire sera organisée concomitamment Place CP1 de Yopougon Sicogi pour réclamer le retour de Laurent Gbagbo au pays. À en croire les organisateurs, il s'agit de la première d'une longue série de manifestations jusqu'à obtenir gain de cause.