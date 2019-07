Arafat Dj à Emma Lohoues: "Il est temps de te trouver un mari"

La belle actrice ivoirienne Emma Lohoues a été prise à partie par de nombreux internautes dont Arafat dj, qui lui demandent de se trouver un mari.

Arafat dj à Emma Lohoues: ''On attend ton mariage''

La belle et ravissante actrice, Emma Lohoues est la cible depuis peu de nombreux internautes qui lui reprochent le fait d'être toujours célibataire malgré sa beauté et sa fortune. Tout est parti d'une publication d'Emma sur sa page facebook, félicitant son ex petit ami, Ahmed Sylla qui a celébré son marriage avec la fille du premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly.

''C'est vrai que je suis très prise avec la réalisation de mes projets mais je voudrais prendre 1 minute de votre temps pour souhaiter tous nos voeux les meilleurs à mon babydady qui s'est uni à sa très jolie femme. Le bonheur est le pire que je puisse souhaiter aux beaux mariés. DIEU benisse leur union'', a publié Emma Lohoues.

Cette publication a suscité de nombreux commentaires dont un d'Arafat dj, qui est aussi l'ex petit ami d'Emma Lohoues. En effet le boss de la Yorogang qui s'est plaint de n'avoir pas reçu un message pareil lors de son mariage coutumier avec sa belle Carmen, a souhaité le prochain mariage de son ex petite amie. ''…Pour moi là tu n’as pas fait de post hein…On attend pour toi, c’est bon maintenant », a publié Arafat dj.

S'en est suivi un véritable lynchage de la séduisante actrice et femme d'affaires ivoirienne. ''La respectabilité, l'Honneur et la Dignité d'une Femme résident dans le mariage. Tu as beau être femme seule et milliardaire, à la fin de la journée c'est toi seule qui connaît la douleur de ton célibat...Arrêtez votre danse de sorcières et de Tchizas mal positionnées'', a commenté un internaute.

Quand un autre affirmait: '' Donc toi Emma, tu va passer toute ta vie à passer d'hommes en hommes quoi. Après Arafat, est venu Ahmed Sylla, et on t'a vu fleurter avec le footballeur Franck Kessié, mais aucun d'entre eux ne t'a mise la bague au doigt. Il faut te revoir sinon, tu vas finir vielle fille''.

Malgré tous ses pics à l'endroit d'Emma Lohoues, certaines personnes, à l'instar de l'animatrice radio Konnie Touré, ont manifesté leur soutien à l'ex-copine d'Arafat dj. ''Marié ou célibataire, nul n’est heureux en permanence. Si vous estimez avoir réussi vos vies pour avoir réalisé ce qui à vos yeux en est l’essence même, alors vivez votre bonheur. Prenez le temps de le savourer et surtout laissez les « autres » dans ce qui vous semble être leur malheur, leur insuccès. Chacun fait ce qu’il peut pour s’en sortir. En plus, le vrai bonheur occupe. Alors, occupez-vous du vôtre svp et cessez d’ambigoiser les gens'', a-t-elle publié sur sa page facebook.