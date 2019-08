Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du samedi 3 août 2019

La revue de presse ou titrologie de ce samedi 3 août 2019 est très variée. Différents sujets ont été abordés par les quelques journaux qui ont paru ce samedi. Il s'agit entre autres de la rencontre entre Bédié et Gbagbo, l'intervention du président Bedié sur des grosses chaines de radio et télévision françaises, le bilan du chef de l'Etat, Alassane Ouattra depuis le debut de l'année 2019 .

Le président du Pdci s'exprimait ce vendredi sur Rfi et Tv5 monde. Les propos tenus lors de ces entretiens ont été décortiqués par des journaux ivoiriens. A l'instar de Le Nouveau Reveil qui affiche à sa Une "Bédié assène encore ses vérités''. Le quotidien proche du Pdci-rda a égalment mis en avant quelques propos d'Henri Bédié. ''Ouattara voulait la démolition du Pdci, mais j'ai réfusé'' ou en encore ''Nous sommes allés voir Gbagbo parce qu'il faut préparer l'avenir'' sont les sous titres affichés par le Nouveau Reveil. Le jounral L'inter, pour sa part, s'est penché sur l'opinion d'Henri Konan Bédié relativement à la nouvelle Commission electorale indépendente (Cei). ''C'est nul et non avenu, nous avons saisi la cour africaine'', indique le quotidien indépendent en co Une.

Le temps, pour sa part, est revenu sur la rencontre Bedié-Gbagbo à Bruxelles. ''Le milieu politique réagit '', pointe à sa Une le journal proche de l'opposition qui a évoqué également différents sous titres qui sont: ''C 'est la Côte d'Ivoire qui gagne'', ''Tout le monde doit applaudir'' et ''Bedié annonce de grandes actions''

Le Patriote, pour sa part, a proposé le bilan du président Alassane Ouattara de janvier à juin 2019. ''Santé, éducation, eau, électricité, routes, emploi, solidarité, autonomisation de la femme et des jeunes... Ouattara dans le concret", pointe à sa Une le quotidien proche du parti au pouvoir. Le journal Soir info, quant à lui, a mis l'accent sur l'actualité de l'ex président de l'assemblée nationale, Soro Kigbafori Guillaume. ''Soro et son camp décident de prendre leurs responsabilités'', pointe le journal indépendant à sa Une .

Outre les différentes personalités ivoiriennes, une personalité étrangère a été citée dans la presse ivoirienne ce samedi. Il s'agit de l'ancien président du Burkina Faso , Blaise Compaoré, qui vit en exil en Côte d'Ivoire depuis 5 ans. ''Le retour de Blaise Compaoré se prépare'', fait savoir à sa Une L'inter qui donne également ''les précisions de Kaboré après une rencontre avec Ouattara''