Lâché par Bédié et Gbagbo, Affi N'Guessan reçoit un soutien de taille

Affi N'Guessan a perdu sa place auprès de Laurent Gbagbo et attise le mépris des GOR (Gbagbo ou rien) qui le considèrent comme un traitre à la solde du pouvoir d' Alassane Ouattara. Le député de Bongouanou, centre-est de la Côte d'Ivoire, clame haut et fort qu'il est le président légitime et légal du Front populaire ivoirien (FPI).

Affi N'Guessan se met avec les écologistes ivoiriens

Pascal Affi N'Guessan et Laurent Gbagbo sont désormais loin l'un de l'autre. Les deux hommes avaient prévu se rencontrer en Belgique en mars 2019. Mais la rencontre qui devait aplanir les sentiers entre l'ex-président et son Premier ministre n'a pu se tenir. "Le président Laurent Gbagbo a indiqué à Monsieur Pascal Affi N’Guessan qu’il entendait mettre fin à l’ingérence de l’État dans le fonctionnement du FPI et lui a, en conséquence, demandé de reconnaître le congrès de Mama et d’en respecter les décisions qui en ont découlé", avait expliqué Assoa Adou, le secrétaire général du FPI, version Gbagbo.

Transitant par la France avant de regagner la Belgique, Affi N'Guessan a rejeté la requête de Laurent Gbagbo. "J’ai trouvé l’esprit de cette déclaration, son contexte et son contenu méprisant, insultant et contraire à l’esprit de réconciliation et d’unité du parti qui m’anime. En conséquence, j’ai refusé, j’ai dit "non" ", a argué le député de Bongouanaou. Les liens étant brisés entre les deux anciens camarades de lutte, l'heure est maintenant aux alliances.

Affi N'Guessan entend briguer la magistrature suprême en 2020. Dans ce cadre, il vient d'obtenir le soutien du Conseil des écologistes pour la justice et le développement (CEJD). "Madame Antoinette Koukougnon, présidente du Conseil des écologistes pour la justice et le développement (CEJD), et tous les membres de la direction de son groupement politique, ont décidé dorénavant, de faire chemin avec le Front populaire ivoirien (FPI)", a-t-on appris d'une source proche d' Affi.

"Nous avons accepté de venir partager la vision du président Pascal Affi N’Guessan sur l’avenir de la Côte d’Ivoire qu’il a inscrite dans un projet fiable. Nous avons accepté ce rapprochement, parce que nous avons un leader qui est réaliste, qui se préoccupe de la réalité du vécu des Ivoiriens. Cela nous intéresse parce que l’écologiste est avant tout un socialiste", a indiqué la première responsable du CEJD le jeudi 1er août 2019 au cours d'une rencontre.

Poursuivant, elle a ajouté : "Nous avons des acquis que nous allons mettre à la disposition du FPI pour qu’en 2020, nous travaillions à la victoire du parti, à la victoire des écologistes, à la victoire du président Pascal Affi N’Guessan."

Pour sa part, Affi N'Guessan s'est réjoui de ce nouveau soutien. "Je voudrais vous dire infiniment merci d’être venu tous ce matin participer à cette modeste, mais historique cérémonie qui nous réunit. Madame la présidente, vous l’avez si bien dit, cela fait quelque mois que nous avons commencé à travailler ensemble, à nous fréquenter, à nous connaitre, et à connaitre nos motivations. Mais aussi les valeurs qui fondent notre démarche politique pour aboutir à cette cérémonie de rassemblement qui doit nous permettre de créer la synergie dans l’action que nous avons mené les uns et les autres sur le terrain. Je voudrais vraiment saluer cette cérémonie, saluer votre engagement et saluer votre présence", s'est-il exprimé.