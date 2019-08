Décès d'Arafat dj: Meurtri, Safarel Obiang fait d'étranges confidences

Safarel Obiang a du mal à digérer la mort d'Arafat dj. Dans un message publié sur Instagram ce jeudi, l'étoile montante du Couper décaler a affirmé que le Dashi a joué un rôle important dans sa carrière d'artiste.

Safarel Obiang à Arafat dj: ''Après Dieu, c'est toi qui a fait de moi ce que je suis''

Il etait pourtant l'un des artistes à avoir eu des histoires avec Arafat dj. On se souvient encore de la violente bagarre qui avait éclaté entre des gardes du corps de Safarel Obiang et ceux d'Arafat dj au Haut Niveau Discothèque. Une violente bagarre qui avait occasionné de nombreux blessés.

Cependant le Safking Safarel Obiang qui avait toujours voué un profond respect au Dashikan n'avait pas daigné répondre à toutes les repliques d'Arafat dj après cette deconvenue. Pas un seul mot de la part de Safarel à l'endroit du boss de la Yorogang qui avait multiplié les directs pour s'attaquer à l'auteur du Tchin Tchin tout en promettant des représailles.

Une manière pour cette étoile montante du Couper decaler de ne pas manquer de respect à celui qu'il considère comme son mentor dans le mouvement couper décaler. Trois jours après la mort d'Arafat dj, Safarel Obiang n'en revient toujours pas. Après avoir publié plusieurs photos du Yôrôbo sur ses différents comptes internet, le Safking a fait des confidences à travers une énième publication sur son compte instagram.

''Le vieux, tu m'as tué, je suis mort fini. Tu étais pour moi une source d'inspiration et un exemple de travail. Après Dieu, tu fus, sans le savoir, celui qui a fait de moi ce que je suis dans ce Couper Décaler. C'est triste que tu n'es plus aujourd'hui, certaines personnes vont le reconnaître, d'autres pas. Mais tu as apporté beaucoup de qualités dans le Couper Décaler. Des qualités qui ont hissé ce genre musical au sommet dans le monde entier.

Pour finir, tout le monde voulait te ressembler musicalement. Et qui veut ressembler à toi Dj Arafat doit avoir beaucoup de qualités qui sont: le courage, la persévérance et l'esprit de créativité. Que Ton âme repose en paix, et sache que de là où tu es, la relève sera assurée et nous mènerons ce combat jusqu'au bout pour notre Patrie la Cote d'Ivoire. Vive le couper décaler'', écrit Safarel Obiang.