Titrologie : Revue de presse ivoirienne du vendredi 18 octobre 2019

La revue de presse ou la titrologie de ce vendredi 18 octobre 2019 est légèrement dominée par le procès de l'ancien chef d'État ivoirien, Laurent Gbagbo et de l'ex ministre Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale (Cpi).

Revue de presse : Le procès de Gbagbo et Blé Goudé à la Cpi au cœur de l'actualité de ce vendredi

'' Cour pénale internationale, la Procureure sort un document de 129 pages pour ramener Gbagbo en prison. Ce qui attend le Woody de Mama'', peut-on lire à la Une du journal Le Jour Plus, quand L'inter pointe en co une: ''Appel contre l'acquittement de Gbagbo et Blé, Bensouda a déposé un document de 129 pages, la défense de Gbagbo fait une requête ''.

Le quotidien Soir Info, pour sa part, indique à sa page d'accueil '' Les confidences de mémoire de la procureure contre Gbagbo et Blé Goudé, Bensouda demande d'annuler le procès. Les précisions du porte-parole de la Cpi'' .

''Procès en appel de Gbagbo et Blé Goudé, Bensouda relance totalement le procès à la Cpi'', mentionne Le Matin en co une. Le journal Le Temps, pour sa part, révèle ''ce qui va se passer à la Cpi'' après le dépôt du mémoire de la procureure Fatou Bensouda.

Le journal bleu explique également ''comment la chambre d'appel va délibérer '' et donne '' les précisions d'un juriste ''. Le Quotidien d'Abidjan, pour sa part, n'a pas du tout été tendre avec la procureure de la Cpi: ''Mémoire du procureur contre l'acquittement de Gbagbo, voici le chiffon déposé hier'', indique Le Quotidien d'Abidjan qui ajoute: ''Trop de bruit pour rien, de larges extraits de la comédie de la procureure ''.

En dehors du procès de Gbagbo et Blé Goudé, d'autres thèmes ont été abordés dans la presse ivoirienne ce vendredi. Le Nouveau Réveil s'est intéressé à la rencontre entre les membres du Pdci-Rda à Yamoussoukro en pointant à sa Une: ''Yamoussoukro, journées politiques et d'hommages à Houphouët, accueil triomphal pour Bedié, hier''.

Le Rassemblement affiche à sa première page: ''Avant son conclave à Yamoussoukro, voici ce qui a failli faire fuir le Pdci, Ouattara ne peut pas tirer sur un corbillard ''. Le nom de Soro Guillaume a également été cité dans la presse ce jour.

''Présidentielle 2020, comment Soro a roulé Bédié dans la farine", indique L'Expression quand Nouvelles Générations affiche: "Le comité politique révèle d'autres complots contre Soro''. Pour sa part, le journal Le Matin fait des ''Révélations sur l'affaire Soro en Espagne".