"3è mandat": Tiken Jah cogne Alpha Condé et prévient Ouattara

Le chanteur reggae Tiken Jah Fakoly est formellement opposé au troisième mandat que viserait le président de la Guinée, Alpha Condé. L'artiste profite pour envoyer implicitement un message à Alassane Ouattata.

Tiken Jah Fakoly: ''Alpha Condé devient fou''

La Guinée traverse une crise socio politique depuis quelques jours, qui a déjà occasionné une dizaine de morts. En effet, ce pays voisin de la Côte d'Ivoire est le théâtre d'affrontements entre les forces de l'ordre et des militants de l'opposition qui s'opposent fermement à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé élu à la tête de la Guinée en 2010.

Le chanteur reggae, Tiken Jah Fakoly, artiste très engagé dans la politique africaine, a donné son avis sur cette situation. Pour le chanteur ivoirien, briguer un troisième mandat est un synomime de folie. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, il n'est pas passé par quatre chemins pour dire ses vérités à Alpha Condé qu'il a traité de "fou".

« Fou- fou-fou, il devient fou ; fou fou fou, Alpha Condé devient fou. Rastafari. Il demande une dose et après, une autre entouré de Kpakpatos ( argot ivoirien qui veut dire "laudateurs") qui lui disent qu’il est le plus beau, entouré de namilas qui lui parlent comme un roi, forcément Alpha Condé devient Fou- fou-fou. Il devient fou; fou fou fou Alpha Condé devient fou», tels sont les mots que l'on pouvait entendre dans une chanson qu'il a frédonné avant de lancer un message fort au peuple de la Guinée.

«Cette vidéo, c’est pour dire non au 3è mandat en Guinée Conakry. Je voudrais profiter pour présenter mes condoléances aux familles de ceux qui sont tombés pendant cette marche de la semaine dernière et dire à tous les soldats qui sont prêts à se battre contre le 3ème mandat, que nous devons continuer le combat parce qu'il ne doit pas y avoir de 3è mandat en Afrique de l’ouest ».

Pour l'auteur du titre à succès ''Ouvrez les frontières'', il faut absolument empêcher le troisième mandat d'Alpha Condé afin que cela puisse servir d'exemple aux chefs d'Etat ouest-africains . « Si ça passe en Guinée, la Côte d’Ivoire va essayer. Et si ça passe en Côte d'Ivoire, le Sénégal va essayer et ainsi de suite. Je pense que le combat de la Guinée, c'est notre combat à tous. Donc non au troisième mandat".