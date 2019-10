Yvidéro témoigne: "Eunice Zunon m'a copieusement insultée"

Eunice Zunon a présenté ses excuses à Yvidéro après la bagarre qui a éclaté à Jacqueville.

Eunice Zunon: ''Je demande pardon à Yvidéro''

Suite à la rumeur qui a circulé sur la toile la semaine dernière faisant état d'une violente bagarre entre les deux talentueuses comédiennes ivoiriennes, Eunice Zunon et Yvidéro lors du tounage d'une émission à Jacqueville, la deuxième citée qui était l'invitée de l'émission "Accusé, levez-vous" sur Trace Fm samedi dernier, a donné plus de précisions.

Yvidero a soutenu qu'il n'y a pas eu d'altercation physique, mais qu'il y a bel et bien eu une dispute entre elle et sa jeune consœur.

Selon Yvidéro, cette dispute est partie d'un reproche qu'elle a fait à la maquilleuse de la structure de production qui s'occupait d'une amie d'Eunice Zunon sans se soucier des personnes qui étaient sur le plateau de tournage. Chose que n'aurait pas appreciée Bp Bouche pointue qui, par la suite, aurait lancé une pluie d'invectives à l'endroit de Yvidéro.

''Eunice m'a traitée de chienne, d'imbécile, de sauvage. Elle m'a copieusement insultée, et moi, je lui ai dit que j'ai atteint un certain niveau aujourd'hui qui fait que je ne peux pas me battre en public", a confié Yvidéro.

De son côté, Eunice Zunon, dans une vidéo publiée sur sa page facebook, n'a pas voulu revenir sur les raisons de cette altercation. Elle a cependant présenté ses excuses à son ainée.

''Je présente mes excuses à Yvidéro. Je veux respecter un code de la vie qui dit qu'il y a ainé et qu'il y a cadet. Le Seigneur a dit qu'il faut respecter ses ainés. Moi, je ne vais pas venir expliquer ce qu'il s'est passé. Je pense que si elle l'a fait, c'est parce qu'elle a vraiment été touchée. Je reconnais qu'on s'est disputée mais je lui demande pardon'', a déclaré Eunice Zunon.