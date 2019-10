Après Eudoxie Yao, le groupe Magic Diesel a des problèmes en France

Le groupe Magic Diesel vient de voir deux de ses spectacles en Europe annulés. Voici les raisons.

Tim et Sawako du groupe Magic Diesel sont-t-ils boycottés en Europe

Le groupe Zouglou Magic Diesel, est l'une des formations musicales ivoiriennes les plus en vogue en ce moment. Après s'être révélé à la nation ivoirienne et au monde entier grâce à des titres tels que "Kanou", "Allons à Gagnoa", "Maladie d'amour" et bien d'autres, Tim et Sawako ont décidé de se séparer de leur premier label de production, Magic Prod, dirigé par Brico Gaullini.

Après la rupture, le groupe Magic Diesel a confié la suite de sa carrière à une structure sud-africaine dénommée Open Mind qui a ensuite procédé à la nomination de Chico Lacoste en tant que manager géneral et d'Hervé Blédé au poste de Tour manager du groupe.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les débuts entre Open Mind et Magic Diesel ne se passent pas comme prévu puisque nos deux artistes qui séjournent présentement en France pour une tournée européenne, viennent de voir deux de leurs spectacles annulés.

Selon nos sources, c'est le dénommé Dao L'argent, un promoteur de spectacle ivoirien vivant en France, en collaboration avec le label Magic Prod, qui a chapeauté les spectacles qui devraient avoir lieu le samedi 2 novembre à Bruxelles et le 9 novembre au Mans.

Ce dernier aurait même facilité l'accès aux visas et hébergé Tim et son compair Sawako lorsqu'ils sont arrivés en France. C'est à ce moment que le nouveau manager Chico Lacoste est intervenu pour exiger la signature d'un autre contrat, rejettant ainsi le précédent contrat signé avec Dao L'argent sous la houlette de Magic Prod.

Chose qui a irrité les organisateurs des différents spectacles qui ont simplement décidé de les annuler. Le groupe Magic Diesel n'entend pas s'attarder sur ces deux revers et a annoncé, via une publication sur facebook, qu'il donnera tout de même un spectacle ce jeudi soir à Nantes.

''Nantes, c'est bel et bien ce jeudi 31 octobre. Alors restez connectés. Ne vous laissez pas distraire'', ont publié Tim et Sawako.