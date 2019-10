Musique: Tout change au sein du groupe zouglou "Magic Diezel"

Après leur séparation d'avec le label Magic Prod dirigé par Brico Gaulini, le groupe Zouglou, Magic Diezel, s'est tourné vers l'international en se confiant à une structure sud-africaine denommée Openn Africa qui a déjà commencé le toilettage autour de Tim et Sawako. Après avoir désigné Chico Lacoste comme le manager des Magic Diezel en Côte d'Ivoire, le nouveau label de production de Magic Diezel vient de nommer Hervé Blédé au poste de Tour Manager de ce groupe qui a récemment remporté le Primud 2019 du meilleur artiste Zouglou. L'information émane d'un communiqué dont copie nous est parvenue.

Hervé Blédé nommé au poste de Tour Manager de Magic Diezel

La société sud-africaine OPENN Africa a nommé Hervé Blédé au poste de Tour Manager de Magic Diezel, groupe ivoirien de musique urbaine, dans le cadre de la réorganisation de son staff.

En septembre dernier, les deux membres du groupe, Tim et Sawako, ont signé un contrat de management avec Chico Lacoste, l’agent artistique mandaté par OPENN Africa, une entreprise opérant dans le digital, l’audiovisuel et l’industrie du divertissement.

Basé en France, Hervé Blédé aura en charge la logistique et les déplacements de Magic Diezel lors de ses tournées en Europe. Superviseur des activités du groupe sur le territoire européen, ce professionnel de la musique assurera les contacts avec les organisateurs et les médias. Enfin, il gèrera les budgets et les contrats liés à l’ensemble de ces opérations.

La décision de cette nomination a été prise par Shola Umbuor, Responsable de la Division spécialisée dans la signature d’artistes pour la production de disques et la mise en marché de leurs projets. Elle a été validée par Lisa Low-Sheffield, Directrice des Affaires juridiques de l’entreprise OPENN Africa.

La branche "Music" du Groupe OPENN Africa travaille avec les talents émergents et les artistes confirmés. Elle propose également des services tels que la promotion, le management et la distribution (physique et numérique).