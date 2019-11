La colère monte contre Maria Mobil après le concert d'Ariel Sheney

La top modèle togolaise, Maria Mobil, fait l'objet d'une vive polémique sur la toile après son fracassant passage au concert d'Ariel Sheney.

Maria Mobil a fait le show au concert d'Ariel Sheney

La bimbo togalaise, Maria Mobil, venue spécialement des Etats-Unis, n'a pas dérogé à ses habitudes au cours du spectacle grandeur nature d'Ariel Sheney qui a eu lieu le samedi 2 novembre dernier au palais de la Culture de Treichville. Arborant des tenues très sexy, laissant entrevoir son corps, ''Jolie Amina'' a créé l'hystérie dans le public qui a eu droit à des scènes assez osées comme le témoignent les vidéos et autres photos de la top modèle abondamment diffusées sur les réseaux sociaux au lendemain du concert.

La prestation de Maria Mobil continue de susciter une vive polémique sur la toile. Certains internautes ont simplement déploré cet état de fait qui, selon eux, conduit la jeunesse ivoirienne à la perdition. ''Donc c'est pour venir s'écarter devant les gens que cette Maria Mobil a été accueillie en fanfare à l'aéroport et à la RTI. Le monde va vraiment à la perdition. A cause de vous, la gente féminine a perdu sa valeur'', a s'est indigné un internaute quand un autre regrette qu'à "cette allure, le couper décaler est en train de devenir de la pornographie. Et on l'appelle aussi star. Ah, j'ai honte pour l'Afrique et je crains pour les générations futures''.

En dépit des nombreuses critiques, le passage de Jolie Amina au concert du Petit nouchi d'Abobo est aussi apprécié par certains fans de l'artiste qui n'y voient aucun inconvénient. ''Arrêtez de critiquer la fille pour rien. Elle n'a pas tourné de film pornographique. C'est juste une danse sensuelle. Comme c'est une africaine qui le fait, vous parlez. Pourtant les Américains ont toujours fait ça et vous les avez adulés'', lance un fan d'Ariel Sheney.