Dj Arafat désigné meilleur artiste francophone 2019 face à Ariel Sheney

Deux mois après sa mort, Arafat Dj a remporté le prix du meilleur artiste francophone aux Afrimma 2019 aux Etats-Unis.

Distinction à titre posthume pour Arafat Dj aux Etats-Unis

Arafat Dj a été un artiste qui a marqué son époque. Bien que souvent décrié pour ses frasques, son talent, cependant, ne souffrait d'aucune contestation. Quelques jours avant sa mort, le père de la Chine avait annoncé qu'il était nominé pour l'édition 2019 de la soirée de distinction denommée African Muzik Magazine Awards (AFRIMMA) dans la catégorie meilleur artiste francophone. Il s'agit donc d'un événement organisé chaque année par le magazine américain African Muzik, récompensant depuis 2014, les artistes africains qui s'illustrent sur le continent africain et ailleurs.

Deux mois après son décès, Arafat Dj a finalement été désigné comme le meilleur artiste francphone 2019 lors de la soirée de remise de prix qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Dallas aux Etats-Unis. Il decroche ce prix à titre posthume devant son ex poulain, Ariel Sheney qui était également nominé dans la même catégorie. Le trophée du Zeus d'Afrique a été remis à la talentueuse animatrice ivoirienne Konnie Touré qui était présente à cette soirée. N'ayant pas été désignée lauréate de la catégorie dans laquelle elle était nominée, l'animatrice a tout de même affiché sa joie de revevoir le prix de Feu Ange Didier Houon.

''Je n’ai certes pas remporté le prix de la Personnalité Africaine des Medias aux Afrimma à Dallas, mais quel bonheur de vous rapporter le trophée de DJ Arafat, meilleur Artiste Francophone 2019 !'', a publié sur facebook Konnie Touré qui se demande dejà à qui elle remettra le trophée une fois à Abidjan. ''Maintenant, question, à votre avis, à qui dois-je officiellement le remettre ?'', a-t-elle ajouté.

Notons que d'autres ivoiriens ont été nominés aux Afrimma 2019. En plus d'être nominé dans la catégorie meilleur artiste francophone, Ariel Sheney était aussi en compétition dans la catégorie ''meilleur artiste masculin de l'Afrique de l'ouest''. Zota et Josey ont respectivement été nominées dans les cotégories ''meilleure danseuse d’Afrique'' et ''meilleure artiste féminin d’Afrique de l’ouest''.