Petit Denis abandonne la drogue, voici ce qui lui arrive

Des photos de Petit Denis publiées sur la toile ce mercredi présentent l'artiste zouglou dans un état très radieux. Le zouglouman a déclaré récemment avoir mis un terme à la consommation de la drogue dont il avait du mal à se défaire.

Petit Denis transformé après l'arrêt de la consommation de la drogue

Les choses semblent aller pour le mieux chez l'artiste zouglou Petit Denis après près de six mois passés en Occident. Des photos de l'artiste diffusées ce mercredi sur la toile montrent clairement que l'enfant de Treichville a fière allure contrairement à des photos qui avaient été dévoilées sur la toile, il y a quelques mois, où l'on pouvait apercevoir Denco, très amaigri, et quasiment méconnaissable.

Cet état pitoyable dans le lequel se trouvait El Capo avait été mis sur le compte de l'addiction à la drogue dont souffrait l'artiste depuis de nombreuses années. Après un long séjour en Europe, Denco avait récemment affirmé que la drogue était un lointain souvenir. "La drogue, c’est désormais du passé, un vieux souvenir... Les stupéfiants, c’était un moment de ma vie. J’ai traversé des moments compliqués avec ça, mais je n’ai jamais baissé les bras. J’ai dit dans mon album qui va sortir que "ce qui ne te tue pas te rend plus fort". Je ne veux plus accepter qu’on demande un SOS pour moi, à cause de mon état ... On prend de l’âge. Mes enfants au nombre de deux aujourd’hui sont en train de grandir. Qu’est-ce que je leur laisse, si je ne suis plus là demain ? » avait-il déclaré au micro de Vibe Radio.

Ces nouvelles photos de Petit Denis complètement différentes des précédentes ont rassuré ses nombreux fans qui n'ont pas manqué de lui adresser des messages d'encouragement et de soutien. '' Je suis vraiment étonné de voir ça. Quelqu'un dont la vie ne tenait qu'à une corde de guitare, c'est lui qui est là ? ...Avec Dieu tout est possible. Je dis merci à ceux qui l'ont pris en charge. Denco soit fort et retombe plus dans cette affaire de drogue '', a commenté un internaute.