Meiway ne veut pas "mourir" comme Dj Arafat: Il sort "Légende"

Le célèbre artiste ivoirien, Meiway, s'est exprimé sur les hommages rendus à Dj Arafat après sa mort survenue le 12 août dernier dans un grave accident de moto.

Meiway désapprouve les hommages rendus à Arafat après son décès

Désiré Frédéric Ehui alias Meiway est l'un des artistes ivoiriens à avoir marqué son époque. Créateur du style musical dénommé, le Zoblazo, inspiré des rythmes folkloriques du sud de la Côte d'Ivoire, il a, durant plusieurs années, été au premier plan de la scène musicale ivoirienne voire africaine.

Après plus de deux décennies de carrière, le talentueux chanteur ivoirien a récemment dévoilé son 16e album qu'il a intitulé ''Légende''. Invité à l'émission ''La grande matinale" diffusée sur la radio Africa Numéro 1, Le génie de Kpalaizo, a donné les raisons pour lesquelles il a baptisé son tout dernier album ''Légende''.

A travers cet album, cet icône de la musique ivoirienne, âgé de 57ans, a décidé de s'autoproclamer ''légende'', pour ne pas qu’on ait à le faire après sa mort. « Je suis une légende de la Musique Africaine.

Je ne veux pas attende ma mort pour qu’on le dise, comme cela a été pour DJ Arafat », a soutenu Meiway qui dit regretter fortement que tous ces hommages rendus au boss de la Yorogang n'aient pas eu lieu alors qu'il était encore en vie.

L'impressionnant palmarès de Meiway

1990 : Trophée du meilleur artiste de Côte d'Ivoire

1991 : Meilleur artiste Afro-Caraïbes (African Music Awards)

1994 : Meilleur prestation scénique (African Music Awards)

1995 : Wembélé d'or (Nuit du Poro)

1996 : Meilleur artiste d'Afrique de l'ouest (Kora Music Awards)

1997 : Coupe de l'excellence (Prix national des arts et de la culture en Côte d'Ivoire)

Meilleur album "Les génies vous parlent" (Nuit des As)

Prix du cœur d'or (Cœur en action)

1998 : Meilleur artiste d'Afrique de l'ouest, Meilleur arrangeur, Meilleur clip vidéo Africain (Kora Music Awards)



Super clip d'or "Les génies vous parlent" (Radiodiffusion télévision Ivoirienne)

Meilleur artiste live (Nuit des As)

Meilleur clip vidéo Africain (African Music Awards)

2001 : Meilleur artiste traditionnel d'Afrique (Kora Music Awards)

2002 : Meilleur arrangement d'Afrique (Kora Music Awards)

2003 : Prix de l'intégration Africaine (Kundé d'or au Burkina Faso)

2005 : Meilleur artiste d'Afrique de l'ouest (Tamani d'or au Mali)

Meilleur artiste d'Afrique de l'ouest (Kundé d'or au Burkina Faso)

Meilleur artiste Ivoirien tiercé d'or (Tiercé gagnant)

Meilleur artiste homme, Meilleur artiste de variétés, Top des tops d'or (Top Visages Côte d'Ivoire)

2006 : Meilleur artiste Ivoirien (Ivoire Diaspora Awards)

2010 : Meilleur artiste Africain (Tamani d'or au Mali)

2017 : Prix spécial Canal d'or (Cameroun), EMY Awards Ghana (Executive Men of the Year) etc