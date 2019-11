Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 18 novembre 2019

La titrologie ou revue de la presse ivoirienne du lundi 18 novembre 2019 reste dominée par l'actualité politique, notamment le dernier bureau politique du PDCI-RDA, la présidentielle 2020 ou encore la prochaine visite d' Emmanuel Macron à Abidjan.

Titrologie, la bataille fait rage avant la présidentielle 2020

Lundi 18 novembre 2019, Le Patriote, donne le ton en faisant remarquer que dans des localités dont Aboisso, Daoukro et Diégonéfla, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) est "le seul maître à bord !". Le journal proche du pouvoir annonce également la fin des épidémies de dengue et de fièvre jaune, mais précise que l'Institut national de l'hygiène publique (INHP) "recommande le maintien des bonnes pratiques". Le Rassemblement, revient sur la transition politique souhaitée par des hommes politiques ivoiriens et précise qu'il s'agit "du nouveau combat de l'opposition".

Selon L'Essor ivoirien, "de nouvelles preuves irréfutables contre Gbagbo" sont disponibles dans le cadre du procès de l'ancien président ivoirien à la Cour pénale internationale (CPI). Dans sa titrologie, notre confrère indique qu'après leur rencontre avec Didier Drogba, candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), les présidents de clubs sont satisfaits de son projet. Toutefois, le quotidien émet des réserves.

Pour sa part, Soir Info, fait des révélations sur "des réseaux sérieux" entre Guillaume Soro et Emmanuel Macron. Le journal indépendant fait aussi la lumière sur la grève dans les CHR, centres de santé et hôpitaux non sans révéler "ce qui a été décidé et ce qui se passe". À la Une de Générations nouvelles, Générations et peuples solidaires (GPS) fait une demande à l'ONU. Ce média, qui défend les idéaux de Guillaume Soro, nous livre les "10 propositions" du député de Ferké pour la présidentielle de 2020.

Le Quotidien d'Abidjan, préfère accorder sa couverture à un "homme de Dieu" qui "annonce de grands bouleversements" en Côte d'Ivoire. La crise entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara figure en couverture de Notre Voie, un journal d'opposition. "Le régime RHDP est incapable de bonne gouvernance", lance le président du PDCI dans les colonnes du confrère. Il s'exprimait lors du récent bureau politique de son parti.

Relativement à la "gestion des affaires d'Etat", L'Inter, pointe du doigt "une importante révélation" sur "les conseils des ministres". Dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021, "les Éléphants triment et gagnent petit" contre le Niger, nous apprend Super Sport, du lundi 18 novembre 2019.