Le PDCI de Bédié recadre Amadou Koné, ce qui s'est passé

Colonel-major Yoboué Kouakou, cadre du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire, parti politique de l'opposition), a été annoncé au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir). Dans une déclaration rendue publique ce weekend, le concerné apporte un démenti formel à cette information.

Le PDCI fait mentir Amadou Koné et le RHDP

Selon une information diffusée sur la télévision publique, le colonel-major Yoboué Kouakou, appartenant au PDCI, aurait posé ses valises dans le camp des houphouëtistes. Le député suppléant de Maurice Kakou Guikahué a dit sa part de vérité relativement à cette affaire. Ci-dessous l'intégralité de sa déclaration :

Messieurs les directeurs,

Je suis Colonel-Major Yoboué Kouakou, à la retraite, député suppléant de l’honorable Maurice Kakou Guikahué, député de Gagnoa sous-préfecture. Je suis tombé des nues en apprenant l’information, j’en tremble encore d’effrois et d’inquiétudes pour mon pays la Côte d’Ivoire. De quoi s’agit-il ?

Au cours d’une cérémonie des Grin du RHDP organisée au Palais du carnaval de Bouaké et diffusée au journal de 20h de la RTI du 16 novembre 2019, le ministre Amadou Koné a présenté un individu comme étant le suppléant du député Maurice Kakou Guikahué de la sous-préfecture de Gagnoa et par ailleurs Chef du Secrétariat exécutif du PDCI-RDA, sans citer le nom de ce suppléant et présentant un jeune homme, sans le minimiser, qui n’est pas moi.

Je dénonce avec force et dernière énergie cette façon de manipuler l’information à l’endroit des populations.

Je suis natif de Gagnoa et ressortissant de par mon père du village d’Affotobo dans le département de Béoumi, région du Gbèkê, mais je n’ai jamais participé à une quelconque cérémonie politique dans la région encore moins une cérémonie du RHDP. Même si je devrais trahir mon parti pour militer au RHDP, je n’aurais pas choisi Bouaké, puisque je suis un élu de Gagnoa, j’aurais préféré militer au RHDP de Gagnoa pour que cela ait plus de poids. Désolé, je ne mange pas de ce pain de trahison.

Je suis PDCI-RDA, PDCI-RDA, je reste.

Dans l’attente d’un rectificatif, je vous prie de recevoir mes sentiments de considération.

Colonel-Major Yoboué Kouakou

Député suppléant de l’honorable Maurice Kakou Guikahué,

Député de Gagnoa sous-préfecture et Chef du Secrétariat exécutif du PDCI-RDA.