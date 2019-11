Côte d'Ivoire: ''Arrêtez de m'appeler Petit Denis, c'est Kloité ou Denco''

Le chanteur Zouglou, Petit Denis, ne veut plus garder l'adjectif ''Petit'' dans son nom d'artiste.

Zouglou: L'artiste Petit Denis change désormais de nom

Le talentueux et célèbre artiste Zouglou, Petit Denis, rayonne du côté de la France. Etant dans un état de délabrement très avancé, il y a plus de 6 mois lorsqu'il quittait Abidjan, l'enfant de Treichville quartier Gbatanikro, a retrouvé fière allure comme le témoignent les nombreuses photos diffusées sur la toile. Rongé par une addiction à la drogue, Denco a affirmé avoir laissé derrière lui, cette mauvaise pratique qui a négativement impacté sa carrière.

Dans une vidéo diffusée sur la toile, Petit Denis qui était en compagnie de plusieurs acteurs du showbiz ivoirien en France, a adressé ses remerciements à toutes les personnes qui l'ont porté en prière. ''Merci à tous ceux qui croient en moi. Je dis merci aussi à toutes les mamans parce que j'ai vu dans les commentaires que plusieurs mères sont en train de pleurer pour moi. C'est vrai que je ne viens pas de leurs entrailles, mais elles pleurent pour moi. Vraiment toutes les mères, je vous adore. Et à côté des mamans, je dis merci à tous les nouchis, les melomanes, les fans. Je n'ai qu'un seul mot, merci'', a déclaré Petit Denis qui refuse désormais que l'adjectif Petit précède son nom d'artiste.

''Non, arrête de m'appeler Petit Denis mon frère. On m'appelait Petit Denis quand je commençais avec le groupe Poussain choc. Après, j'ai fait mon album qui était Zikogbôlô. En ce moment, j'étais très jeune. Là maintenant, tu ne m'appelles plus Petit Denis. C'est Kloité ou Denco'', a déclaré El Kapo à l'endroit de Serge Karma qui faisait office de modérateur.

Denco donnera un spectacle grandeur nature le 6 décembre prochain à Paris. Un événement qui verra la présence de plusieurs artistes ivoiriens notamment Gadji Celi, Les fashions du Zouglou, Stelair, Sly de Sly et Gadoukou la star.