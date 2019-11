Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 25 novembre 2019

La rencontre entre Blé Goudé et Guillaume Soro est en vedette dans la titrologie du lundi 25 novembre 2019. La presse ivoirienne fait un large écho de la visite de l'ex-président de l'Assemblée nationale au patron du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité (COJEP).

Titrologie, Blé Goudé reçoit Guillaume Soro à La Haye

À propos de la rencontre entre Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, Notre Voie, donne le ton en marquant un arrêt sur les "leçons d'une visite historique". Dans le même temps, l'opposant Kouadio Konan Siméon (KKS) souligne que "l'union de l'opposition est une exigence". L'Intelligent d'Abidjan, nous fait savoir que Blé Goudé et Guillaume Soro préconisent une "réconciliation non-propagandiste" et "un dialogue national inclusif".

Dans sa titrologie, Générations Nouvelles, reste convaincu que la rencontre entre Blé Goudé et le député de Ferké annonce "la réconciliation vraie". Pour sa part, L'Inter, accorde sa Une au meeting des femmes du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), qui a eu lieu le samedi 23 novembre 2019. Le confrère rapporte les propos de Henriette Diabaté, qui prévient les hommes politiques en ces termes : "les mots durs précèdent la violence". Sur le même sujet, Le Matin, note que "30 000 "Amazones" mettent en garde l'opposition".

À la Une de Le Nouveau Réveil, Allah Kouadio Rémi affiche sa conviction et déclare : "aujourd'hui, le PDCI est la 1re force politique du pays". Le journal proche du parti d' Henri Konan Bédié révèle qu'à Bassam, le meeting du RHDP, marquant sa rentrée politique, s'est "transformé en bagarre entre clans".

Le Mandat, soulève une grosse interrogation à sa Une. "L' ONU va-t-elle s'ingérer dans le processus électoral ?", s'interroge le confrère. Une autre question figure sur la couverture de Le Temps, qui cherche à savoir ce que devient "Yopougon de Gbagbo" à moins d'un an de la présidentielle.

La France vient de porter un "coup dur au régime" d' Alassane Ouattara, mentionne Le Quotidien d'Abidjan.