La Haye: Ce que Blé Goudé et Guillaume Soro exigent à Ouattara

A l'issue de la rencontre historique qui a eu lieu dimanche 24 novembre 2019 entre Charles Blé Goudé et l'ex-président du Parlement ivoirien Guillaume Kigbafori Soro, les deux camps ont invité le chef de l'Etat Alassane Ouattara et son gouvernement à organiser des assises politiques nationales inclusives en vue de vider tout le passif de la récente crise qui a endeuillé la Côte d’Ivoire.

Les deux anciens protagonistes de la crise poste-électorale de 2010-2011 ont également saisi l'occasion pour exprimer leurs condoléances à toutes les familles des victimes des différentes crises ivoiriennes, non sans promettre leur engagement à œuvrer pour une réconciliation sincère et non propagandiste en Côte d’Ivoire.

Ci-dessous l'intégralité du communiqué final qui a sanctionné la rencontre Guillaume Soro-Charles Blé Goudé

Ce Dimanche 24 novembre 2019, conformément à la tradition africaine, Monsieur Guillaume Kigbafori SORO, Président de GPS a rendu visite à la Haye aux Pays-Bas à Monsieur Charles Blé GOUDÉ, Président du COJEP pour lui témoigner sa compassion, sa solidarité et son soutien.

Placée sous le signe de la recherche de la paix dans l’intérêt du peuple de Côte d’Ivoire, cette rencontre de retrouvailles entre deux camarades de lutte de longue date, a été l’occasion de longs et fructueux échanges emprunts de vérité sur la situation socio-politique nationale.

1- Monsieur Guillaume Kigbafori SORO, Président de GPS et monsieur Charles Blé GOUDÉ, Président du COJEP saluent la mémoire de toutes les victimes des tristes et douloureux événements qui ont meurtri la nation et ont encore adressé leurs condoléances les plus attristées aux familles endeuillées ;

2- Monsieur Guillaume Kigbafori SORO, Président de GPS et monsieur Charles Blé GOUDÉ, Président du COJEP ont tenu à exprimer leur compassion et leur solidarité au peuple de Côte d’ivoire pour les traumatismes et les nombreux préjudices subis au cours de la crise que notre pays a vécue.

3-Monsieur Guillaume Kigbafori SORO, Président de GPS et monsieur Charles Blé GOUDÉ, Président du COJEP, s’engagent à œuvrer pour une réconciliation sincère et non propagandiste en Côte d’Ivoire. Toutefois, les deux personnalités conviennent que la réconciliation doit se nourrir de vérité et de repentance, gage de tout pardon.

4-Monsieur Guillaume Kigbafori SORO, Président de GPS et monsieur Charles Blé GOUDÉ, Président du COJEP, réalisant qu’au regard de l’impossibilité pour les ivoiriens de demeurer perpétuellement dans la belligérance, ont émis le vœu que toutes les filles et fils de la Côte d’Ivoire se retrouvent au chevet de la mère patrie.

5- Monsieur Guillaume Kigbafori SORO, Président de GPS et monsieur Charles Blé GOUDÉ, Président du COJEP réaffirment la nécessité de privilégier la voie du dialogue, de la négociation et de la concertation dans la résolution des conflits et difficultés inhérents à la marche de la Côte d’Ivoire.

6- Les deux leaders exhortent le régime d’Abidjan à organiser des assises politiques nationales inclusives en vue de vider tout le passif de la récente crise qui a endeuillé la Côte d’Ivoire afin de créer les conditions idoines pour une stabilité et une paix sociale durable. Les deux personnalités ont convenu de poursuivre les échanges et initiatives pour le triomphe de la paix en Côte d’Ivoire.

Fait à la Haye aux Pays-Bas ;

Le Dimanche 24 Novembre 2019

Le Président du GPS, Guillaume Kigbafori SORO

Le Président du COJEP, Charles Blé GOUDÉ