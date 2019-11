Titrologie ou revue de presse du mercredi 27 novembre 2019

Titrologie.L’arrivée du chef de l’Etat Alassane Ouattara dans le Hambol dans le cadre de la visite d’Etat qu’il effectue dans cette région de la Côte d’Ivoire est annoncée en grande pompe à la Une des journaux proches du régime, ce mercredi 27 novembre 2019. Les autres quotidiens, proches de l’opposition, ont fait la part belle aux activités de Guillaume Soro et de son homme de main Alain Lobognon.

Titrologie : Ouattara débarque dans le Hambol, Alain Lobognon met en garde

« Le Hambol dit Gbaklo-danseh au président Ouattara », s’exclame Fraternité Matin. Le Président de la République demarre en effet à compter du mercredi 27 novembre 2019, une visite d’Etat de 4 jours dans le Hambol.

Il visitera successivement du 27 au 30 novembre, les départements de Katiola, Niakara et Dabakala. « Gbagkloho président. Mobilisé, le peuple Tagbana attend le chef de l’Etat aujourd’hui", s’exclame à son tour le Patriote.

Autre sujet qui figure dans la titrologie ce mercredi, c’est le meeting du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix prévu début décembre prochain à Yamoussoukro, en hommage au président Houphouët.

« Ce meeting fera barrage à la division et à la xénophobie », relate le confrère le Matin des propos du ministre Adama Bictogo. Non sans informer que plus de 200 000 personnes sont attendues à ce meeting. « A chacun sa daba pour cultiver la paix à Yakro », peut-on lire à la Une de le Mandat.

"Bictogo annonce un RDV historique à Yamoussoukro », écrit le Rassemblement à propos des journées d’hommage à Houphouët-Boigny, organisées par le parti du président Ouattara.

Contrairement aux journaux proches du pouvoir, les confrères de l’opposition se sont intéressés au One man show du député Alain Lobognon, invité du fauteuil blanc du Nouveau Reveil. « Alain Lobognon sort des dossiers chauds sur la République », informe le journal proche du PDCI-RDA.

Le député de Fresco a également évoqué la question de la modification de la constitution ivoirienne. « La Côte d’Ivoire, n’acceptera pas une élection à un tour », fait-il savoir à la manchette de l’Inter.

« Les vrais criminels sont dans l’armée… », relate le Temps des propos du bras droit de Guillaume Soro. Il répondait ainsi au président de l’association des victimes de Guillaume Soro, qui annonçait lundi dernier vouloir porter plainte contre Soro.

« Si je parle, le seul survivant sera Gbagbo, nous allons tous couler », prévient Soro à la Une du quotidien d’Abidjan. Autre sujet qui aura intéressé la presse locale, c’est la sortie musclée du diplomate américain, Richard Keith Bell, à propos du processus électoral, suite à sa rencontre avec Henri Konan Bédié.

« L’atteinte à la cohésion sociale est une limite à ne pas franchir », pointe à sa manchette l’Intelligent d’Abidjan. « Les États-Unis mélangent les plans du régime Ouattara », résume le Quotidien d’Abidjan des propos du représentant de Donald Trump.

Le décès brutal de l’ancien maire de la commune de Yopougon, Dr Doukouré Moustapha, a également fait écho à la Une des tabloïds ivoiriens.