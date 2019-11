Résultats scolaires : "Les chiffres sont faux", selon Alain Lobognon

Alain Lobognon s'est rendu dans le Gontougo dans le cadre du maillage du territoire national, en vue de la présidentielle du 31 octobre 2020, nous étions dans le Gontougo (nord-est de la Côte d'Ivoire). Lors des échanges avec les populations, le député de Fresco a ouvertement accusé les autorités ivoiriennes de communiquer de faux chiffres concernant les résultats scolaires.

Alain Lobognon porte de graves accusations contre Kandia Camara

Devant une foule acquise à la cause de Générations et peuples solidaires (GPS), Alain Lobognon ne s'est pas gêné pour s'en prendre à la gestion du pouvoir par Alassane Ouattara. Ce proche de Guiillaume Soro, qui présentait la vision de l'école ivoirienne de son mentor, a déclaré que la question de l’école constitue l’une des priorités du candidat de GPS. "Nous sommes tous inquiets (...) La Banque mondiale elle-même a reconnu que des enfants arrivent au CM2 et ne savent ni lire ni écrire. Et puis chaque année, on dit les chiffres sont bons... Oui, les chiffres sont bons parce que les résultats sont faux", a clamé Alain Lobognon, sous les acclamations de l'auditoire.

"Ton enfant ne sait pas lire ni écrire, et toi tu dis oui comme le maitre dit qu'il passe au CM2, il va au CM2, alors que toi-même tu sais qu'il ne sait pas lire et écrire. Les parents de l'époque, quand ils savent leur enfant ne sait pas lire et écrire, il n'a pas bien travaillé, il reprend la classe", a martelé l'ancien ministre ivoirien de la Promotion de la jeunesse et des Sports. Alain Lobognon reste convaincu qu'avec Guillaume Soro au pouvoir en 2020, "l'école ivoirienne va changer". Il a également promis que la question de l'école sera "au coeur de la gouvernance de Guillaume Soro". "Sa priorité sera l'école en Côte d'Ivoire", a ajouté le porte-parole du Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire.

Rappelons que pour l'année scolaire 2018-2019, le taux de réussite au baccalauréat était de 41,23 %, au BEPC, on enregistrait 57, 31% d'admis. Au niveau du CEPE, le taux de réussite était estimé à 84, 48 %.