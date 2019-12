Musique: La chanteuse Josey frappée par un malheur

La chanteuse ivoirienne à la voix suave et limpide, Josey, est en deuil. Elle était ce week-end à Grand-Lahou pour les obsèques d'une personne qui a marqué son existence.

Qu'est-il arrivé à la chanteuse ivoirienne Josey?

La belle chanteuse ivoirienne, Josey Priscille, vit des moments assez difficiles en ce moment. En effet, l'auteur du titre à succès ''Mon nom'', a perdu un être qui lui était très cher. Une personne qui a joué un grand rôle dans la vie de cette étoile montante de la musique ivoirienne. Il s'agit, en effet, de sa grand-mère. La talentueuse chanteuse ivoirienne, Josey, était ce week-end à Grand Lahou pour les obsèques de sa ''Mémé''. Inconsolable, Josey a voulu partager ses peines avec ses millliers de followers sur les réseaux sociaux en publiant un message assez émouvant sur ses différents comptes Facebook et Instagram.

''Je ne te pleure pas parce que tu es partie tôt. Au contraire, tu as été rassasiée de jours. Tu as vu tes petits-enfants et arrières petits-enfants. ️Mais je te pleure parce que tu vas terriblement me manquer ma chérie. Tu nous as inculqué de bonnes valeurs et tu avais une relation particulière avec chacun d’entre nous️. Oh oui, désolée de te le dire mais je te pleurerai longtemps pour la simple raison que j’ai trop de souvenirs avec toi que je refuse d’effacer de ma mémoire. Pour la simple raison que l’attieke fait de tes mains va me manquer, ainsi que tes plats (...)

Tu étais la seule à m’appeler par ce petit nom que je connais. Je te pleurerai longtemps parce que tu étais unique, avec cette douceur que tout le monde te connaissait (...) Ta voix me manque déjà (...) On ne chantera plus ensemble (...) Raison pour laquelle je te pleurerai longtemps. Adieu Mémé! Je te pleurerai longtemps. Oui tu peux partir en paix. Mais je te pleurerai longtemps'', a écrit Josey qui a reçu le reconfort de ses nombreux fans.

Josey va certainement essayer de faire passer cette grosse peine le 7 décembre prochain lors d'un spectacle grandeur nature dénommé The Golden laydies show au palais des congrès de Sofitel Hôtel Ivoire. Un événement qui verra la participation de deux grandes dames de la musique féminine africaine, notamment la nigérianne Yemi Aladé et la gabonnaise Shan'L.