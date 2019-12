Présidence de la FIF: Le Magnific a fait son choix, Drogba ou rien

Une belle histoire entre l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, et le talentueux humoriste ivoirien Le Magnific bat de l'aile sur la toile en ce moment.

Quelque chose se passe entre Didier Drogba et Le Magnific

En marge de la soirée de remise du ballon d'or 2019 qui s'est tenue le 2 décembre dernier à Paris, Didier Drogba qui était le maitre de cérémonie de cette prestigieuse soirée, a fait un clin d'oeil à l'humoriste ivoirien, en lui dédiant sa prestation à cette soirée. ''Le Magnific, ça, c'est pour toi, El Magnifico'', a lâché l'ancien buteur de Chelsea dans une vidéo diffusée sur la toile.

Emu par cette dédicace de l'icône nationale, l'humoriste a tenu à lui adresser ses remerciements. ''Merci CAPI (...) Je devrais être avec toi dans les coulisses du ballon d'or 2019... mais je n'ai pas pu...Encore désolé... et merci pour la marque de sympathie à mon égard...'', a écrit Le Magnific sur Facebook.

L'humoriste ne s'arrêtera pas là. Dans une autre publication, l'humoriste a magnifié l'actuel meilleur buteur de l'histoire de la sélection ivoirienne. « Tu nous donnes tellement de joie...de bonheur, la fierté d'être ivoirien et africain... Je ne savais quoi te donner en retour pour te dire merci (...) Alors je me suis dis que si je faisais une fille, elle allait s'appeler Lalla comme ton épouse et Chelsea comme ton club de cœur. Aujourd'hui, ma fille a 6 ans et s'appelle Bah Marie Lalla Chelsea. Elle me rend heureux comme toi. Les gens diront que je fais ça pour de l'argent. Mais ils ne savent pas que la reconnaissance est au dessus du matériel'', a soutenu Le Magnific.

Revenant sur la candidature de Didier Drogba à l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Le Magnific a exhorté les uns et les autres à œuvrer à ce que Drogba puisse remporter ces élections pour le développement du football ivoirien. ''Aimons-nous vivants et ensemble confions notre football a son vrai propriétaire'', a ajouté Le Magnific.