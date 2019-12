Titrologie : Revue de presse ivoirienne du vendredi 27 décembre 2019

La revue de presse ou la titrologie de ce vendredi 27 décembre est largement dominée par l'affaire Soro Guillaume, notamment la sortie du procureur de la République, Adou Richard, l'importante saisie d'arme effectuée ce lundi et la réplique d'Affoussiata Bamba Lamine .

L'affaire Soro Guillaume au cœur de la presse ivoirienne ce vendredi

'' Tentative de déstabilisation présumée des institutions de la Côte d'Ivoire, le procureur fait de graves accusations contre Soro et lui prédit des jours sombres'', peut-on lire à la Une du journal Soir Info.L'Inter affiche à sa première page ''Accusé de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État, d'importantes saisies d'armes effectuées, Iterpol actionnée, le procureur Adou Richard fait le déballage, Me Affoussiata Bamba réplique et fait une promesse ''.Même son de cloche pour Fraternité Matin qui pointe à sa Une '' Affaire Soro Guillaume, les révélations du procureur de la République, ce que dit l'enregistrement sonore''. L'intelligent d'Abidjan mentionne ''Accusation de déstabilisation contre l'ex Pan, le procureur sort une partie des preuves, Soro au secours de Adou Richard en avouant un espionnage datant de 2017''

L'Essor Ivoirien, pour sa part, affiche à sa page d'accueil "Conférence de presse du procureur, Adou Richard catégorique, Soro risque la prison à vie, il comptait sur 8400 militaires et 9 comzones pour faire son coup".

Le Patriote indique également que ''Soro préparait un coup d'État, un arsenal de guerre découvert chez ses proches , la conversion téléphonique qui coule l'ex rebelle''.Quant au journal Le Jour Plus, il pointe à sa Une '' tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, ce que révèle l'enregistrement sonore, des ex comzones mettent en garde Guillaume Soro, tout sur les tentatives de coup d'État de l'ex chef rebelle".Le Rassemblement pointe à sa Une ''Il voulait encore verser le sang, Soro assommé par le Procureur hier. Le rebelle rattrapé par la Var politique, trop grave ce qu'il a fait'' . ''Atteinte à la sûreté de l'État, Soro pris comme un rat'', se moque L'Expression.

Le Nouveau Courrier indique également à sa première page ''En conférence hier, le procureur de la République ''Soro mérite la prison à vie'' , la liste des preuves qui accablent l'ex allié du pouvoir''. Le journal propose également un extrait de la réplique d'Affoussiata Bamba Lamine ''L'audio sur Soro éventée date de 2017, c'est un feuilleton d'espionnage mal monté par Abidjan". "La colère de Soro s'enfle sur le régime, Ouattara a tort de faire ce qu'il fait. A présent, je vais consacrer toute ma détermination à ce combat, l'imposture ne passera pas , le procureur Adou Richard s'explique sans convaincre", peut-on lire à la Une de Le Quotidien d'Abidjan qui relaie également les propos d'Affousiata Bamba Lamine qui a invité '' Ouattara à faire preuve de clarté sur des opérations financières du Trésor public pour son compte". Le Nouveau Réveil indique en co une que ''Soro annonce le grand déballage'' et révèle que ''des hommes en tenue chez Me Affoussiata Bamba dans la soirée, hier''