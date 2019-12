Coup d'Etat avorté: Affoussy Bamba confirme les écoutes sonores de Soro

Me Affoussiata-Bamba Lamine a réagi aux accusations portées par le régime d'Abidjan contre Guillaume Soro recherché "pour atteintes graves à la sureté de l'État". Une bande sonore brandie dans l'après midi du jeudi 26 décembre 2019, incrimine gravement le patron du mouvement Générations et Peuples Solidaires (GPS).

"Gueguerre Ouattara-Soro": La vigoureuse réponse du camp Guillaume Soro au régime d'Abidjan

Lors d'un point de presse tenu ce jeudi, l'ancienne porte-parole de la rébellion des Forces nouvelles, Affoussy Bamba, a dénoncé "une machination" savamment orchestrée par le régime Ouattara en vue de ''cueillir'' le président de Générations et Peuples Solidaires, par ailleurs candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle de 2020.

L'avocate de Guillaume Soro, juge incomplète la bande sonore brandie le procureur Adou Richard, censée incriminer l'ex-président de l'Assemblée nationale. "À dose homéopathique, nous vous livrerons tous les secrets de ce feuilleton d'espionnage mal monté par le régime d'Abidjan dans le seul objectif de cueillir Guillaume Soro", a-t-elle fait savoir.

Puis Affoussy Bamba d'ajouter que cette bande audio qui, à la vérité, date de 2017, est d'une légèreté "déconcertante". "Pourquoi l'exhumer quasiment 3 ans après" s'interroge-t-elle. La collaboratrice de Guillaume Soro ne manquera pas de promettre la livraison dans les prochains jours de la bande originale de cet audio dont copies ont été remises à plusieurs services étrangers.

L'occasion a été bonne pour la porte-parole du président de GPS d'adresser les remerciements de son mentor à toutes les forces politiques et forces vives de la nation, notamment la CDRP, le FPI et les autres organisations de la société civile, qui ont témoigné leur solidarité à l'accusé Guillaume Soro. Affoussy Bamba a réitéré le ferme engagement de l'ancien secrétaire général de la FESCI et de son mouvement GPS, à faire "vigoureusement" front à "l'autocratie" en Côte d'Ivoire.

D'ailleurs, a-t-elle annoncé, une réorganisation des instances de GPS, sera rendue publique dans les prochains jours, ce dans l'objectif de mener à terme le combat engagé par Guillaume Soro et ses anciens amis de la rébellion des Forces nouvelles. Le combat pour la démocratie, a-t-elle insisté, "merite qu'on y consacre la vie".

Guillaume Soro et plusieurs de ses proches sont accusés "d'atteinte à la sûreté de l' État et de détournements de deniers publics". L'ancien chef du Parlement ivoirien, faut-il le souligner, est candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire.