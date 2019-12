Marcel Amon-Tanoh investit le terrain: Touba lui ouvre déjà ses portes

La 4è édition du Festival du Wouan s'est tenue les 22, 23 et 24 décembre 2019, à Touba (Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire), sous le haut patronage du ministre des Affaires étrangères, Marcel Amon-Tanoh. Le chef de la diplomatie ivoirienne a profité de l’occasion pour en appeler à la fraternité et à la solidarité entre Ivoiriens.

4è édition du Festival du Wouan, ce qui s'est passé à Touba

Créé en 2015 par El Hadj Bambadjan et le club des amis de la culture Dan, le Festival du WOUAN est dédié aux danses et masques du peuple Mahouka. Cette manifestation artistique à vocation sociale s'est déroulée en début de cette semaine, sous le haut patronage du ministre des Affaires Etrangères, Marcel Amon-Tanoh. Empêché, l’homme d’Etat s’est fait représenter par M. Bakari Coulibaly.

Ce dernier a livré à la population de Touba, le message de paix, d’union et de fraternité de son mandataire : "Mon épouse Kadidjatou est Touré d’Odienné, du côté de son père. Elle est Fadiga du côté de sa mère. Ma femme est de Touba. Je suis donc votre beau, votre frère, votre fils, votre père. Je suis du Bafing et du Denguélé et j'en suis fier. Je serai à partir de maintenant avec vous. Vous pouvez compter sur moi…L'Ivoirien doit se sentir partout chez lui en Côte d'Ivoire. C'est cette fraternité que nous devons renforcer. Nous devons nous sentir frères et sœurs, quelle que soit notre ethnie, notre religion, notre culture. Soyons ensemble, Soyons unis, soyons solidaires", a fait dire Marcel Amon-Tanoh.

Organisé chaque année, le Festival des Arts, de la culture et des danses du Bafing a permis à son nombreux public de découvrir les richesses culturelles des peuples Dan et Mahouka ainsi que les sites touristiques de la région.

Rendez-vous festif et convivial, le Wouan est un temps de réjouissance pour tout le peuple du Bafing. C’est pour cela que le président du comité d'organisation et initiateur de ces journées festives, El Hadj Bambadjan, a tenu à rendre hommage au ministre Amon-Tanoh pour son soutien inestimable et la qualité de son message.