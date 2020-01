Scandale sexuel Gervinho-Yasmina: Max Gradel et Franck Kessié cités

La chanteuse ivoirienne, Yasmina Aka, est encore une fois revenue sur le jeu sexuel qui existait entre elle et Gervinho. Elle a même affirmé que le footballeur lui a proposé une partie de sexe avec d'autres joueurs de l'équipe nationale de Côte d’Ivoire.

Yasmina Aka: ''Gervinho a demandé qu'on fasse l'amour avec ses collègues''

La belle Yasmina Aka avait décidé d'en finir avec le scandale sexuel qui la lie à Yao Kouassi Gervais dit Gervinho, en présentant publiquement ses excuses au footballeur ivoirien, après l'avoir accusé d'avoir abusé d'elle.

A la suite des excuses publiques de Yasmina, un proche de Gervinho est monté au créneau pour expliquer la version du joueur sur cette affaire avec la jeune dame.

«Jamais Gervinho et Yasmina Aka ne sont sortis ensemble. Ils ne se sont jamais vus. Elle envoyait des vidéos nues d’elle à Gervais. Il ne lui a jamais demandé quoi que ce soit. Elle faisait cela pour lui soutirer de l’argent.

Elle a demandé de l’argent à Gervais, soit disant pour produire son album et refaire ses seins. Lui, n’a pas répondu. Et c’est là qu'elle a commencé à publier toutes ces conneries», a révélé un compagnon de Gervais à Abidjanshow.com.

Réagissant à cette sortie, Yasmina Aka s'est déclarée pas étonnée de ces propos. "C'est ce genre de défense que les footballeurs ont quand ils ont besoin de se justifier après leurs évasions par rapport à leur situation matrimoniale...Je ne suis pas étonnée'', a rétorqué la chanteuse ivoirienne.

Dans une vidéo diffusée sur sa page facebook un peu plus tard, celle-ci a donné plus de détails sur sa première rencontre avec Gervinho.

"Il y a 4 ans de cela, c'est Gervinhio lui-même qui a été le premier à me contacter via mon Facebook... Au départ, c'était pour me demander ce qui s'était passé avec son collègue Max Gradel et l'histoire de Miss Côte d'Ivoire avec Victor Yapobi'', relate-t-elle.

Puis Yasmina Aka de dévoiler comment elle s'est retrouvée à faire et à lui envoyer des vidéos dans lesquelles elle était quasiment nue.

"C'est lui qui a demandé que je lui envoie des vidéos de moi avec du sexisme (...) Il m'avait mis la pression pour que je lui fasse des scènes sexuelles très poussées devant la caméra (...).

Je l'ai supplié de ne pas me demander ça mais il insistait (...) Ensuite, il m'a même dit qu'il voulait qu'on fasse l'amour avec d'autres collègues à lui qui sont Max Gradel et Franck Kessié. J'ai dis non... Gervinho ne veut pas assumer tout ce qu'il m'a demandé. C'est tout", dira-t-elle.

Ajoutant n'avoir jamais voulu soutirer de l'argent à Gervinho. "La production de mon album, oui je lui en avais parlé, il y a très longtemps. Je l'ai relancé mais il posait résistance. Donc j'ai arrêté de parler de ça. Ma chirurgie, ce n'est qu'après nos évasions que je lui en ai parlée.

Je n'ai jamais osé lui demander de l'argent pour une quelconque chirurgie. Alors, dire que j'ai voulu lui soutirer de l'argent pour mon album et ma chirurgie en lui envoyant des vidéos de ma nudité bien avant, ce n'est que des propos mensongers'', a soutenu Yasmina Aka.