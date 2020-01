FIF: Ecarté par Kamara Ibrahim, ce qui est arrivé à Gervinho à Abidjan

L'attaquant ivoirien Yao Kouassi Gervais dit Gervinho a été reçu jeudi 2 janvier 2020 par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko Ly Ramata.

Gervinho fait Champion de la protection de l'enfant

L'international Yao Kouassi Gervais alias Gervinho débute l'année 2020 de la plus belle des manières. Présent en Côte d'Ivoire dans le cadre des fêtes de fin d'année, le virevoltant attaquant de Parme a été reçu jeudi 2 janvier au Plateau par la ministre de la Famille, de la Femme et l'Enfant, Ramata Ly Bakayoko qui lui a attribué le titre de ''Champion de la protection de l'enfant''.

Une distinction meritée grâce aux nombreuses actions sociales posées par le champion d'Afrique 2015 en Côte d'Ivoire et à travers le monde. On se souvient du geste de Gervinho qui a impressionné toute l'Europe lorsque celui-ci s'est presenté au stade à l'occasion d'un match de Série A italienne, avec un enfant handicapé assis dans une chaise roulante.

''Gervinho est celui qui s'est illustré le plus dans des actions en faveur des enfants. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien, à travers notre ministère, a décidé de lui décerner le titre de champion de la protection de l'enfant. Nous sommes particulièrement heureux de recevoir un héros national, un ivoirien qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire à l'international. Gervinho est reconnu comme un joueur altruiste. C'est une personne qui a aussi toujours mené des actions en toute discrétion, en faveur des enfants en difficulté sociale. Les valeurs que notre champion incarne sont des raisons suffisantes pour qu'on fasse de lui un ambassadeur de la cause des enfants'', a soutenu la ministre Bakayoko Ly-Ramata.

Pour sa part, l'ex pensionnaire de l'Académie Mimosifcom, très touché par cette distinction, a promis d'œuvrer davantage pour la cause des enfants en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. ''J'ai connu une enfance difficile. Il a fallu que des personnes m'aident pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui. J'ai toujours aidé des enfants dans la plus grande discrétion. Je m'engage à en faire encore plus et à aider le ministère pour l'épanouissement des enfants'', a déclaré Gervinho.