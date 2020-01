Rencontre Gbagbo-Affi : Voici ceux qui ont tout bouclé

La rencontre entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi N'guessan, qui s'est tenue les 3 et 4 janvier 2020, livre ses secrets. Dans sa parution numéro 3079 du 12 au 18 janvier 2020, Jeune Afrique revient sur le tête-à-tête entre l'ancien président ivoirien et son ex-Premier ministre en dévoilant les noms des personnalités politiques qui ont oeuvré pour les deux hommes se voient à Bruxelles.

Qui a réuni Laurent Gbagbo et Affi N'guessan ?

Jeudi 21 mars 2019, une rencontre prévue entre Laurent Gbagbo et Affi N'guessan a été annulée au dernier moment. Et pourtant, elle apparaissait comme l'occasion idéale pour les deux hommes d'aplanir les sentiers et de sonner la réconciliation au sein du Front populaire ivoirien (FPI), déchirée entre deux tendances. En effet, suite au transfèrement de Laurent Gbagbo à la CPI (Cour pénale internationale) au lendemain de la crise postélectorale de 2010-2011, Affi N'guessan réclamait la présidence du parti à la rose. Le député de Bongouanou s'est heurté à une farouche opposition de certains cadres du parti fondé par Laurent Gbagbo, dont feu Aboudramane Sangaré et Assoa Adou.

Ainsi, la rencontre de Bruxelles qui aurait pu permettre à Laurent Gbagbo et son ancien de se parler a été un échec. "Le président Laurent Gbagbo a indiqué à Monsieur Pascal Affi N’guessan qu’il entendait mettre fin à l’ingérence de l’État dans le fonctionnement du FPI et lui a, en conséquence, demandé de reconnaître le congrès de Mama et de Moossou et d’en respecter les décisions qui en ont découlé", affirmait Assoa Adou dans un communiqué. Affi N'guessan n'a pas manqué de s'insurger contre ces propos du secrétaire général de la tendance FPI se déclarant fidèle à Gbagbo. "J’ai trouvé l’esprit de cette déclaration, son contexte et son contenu méprisant, insultant et contraire à l’esprit de réconciliation et d’unité du parti qui m’anime. En conséquence, j’ai refusé, j’ai dit "non" ", a-t-il argué.

Finalement, l'ex-président ivoirien et celui que les GOR (Gbagbo ou rien) voient comme un traitre ont pu se rencontrer les 3 et janvier 2020 à Bruxelles. Il faut dire que ces retrouvailles entre ces frontistes a surpris plus d'un dans la sphère politique ivoirienne. Selon Jeune Afrique Kouamé Oi Kouamé, frère d'Affi et cadre du Rassemblement des républicains (RDR) tout comme Laurent Ottro Zirignon, oncle de l'époux de Simone Gbagbo sont les pincipaux instigateurs de la rencontre. Des sources proches du FPI avancent que le parti est bien parti pour une réconciliation entre les deux franges rivales pour un retour au pouvoir en 2020.