FPI : De retour des funérailles, Koua Justin échappe à la mort

Koua Justin a été victime d'un grave accident de la route le dimanche 15 décembre 2019. Ce cadre du Front populaire ivoirien (FPI) revenait des obsèques du fédéral FPI de Tiémékro-Anoumamba. L'accident s'est produit à quelques kilomètres du village Anékro.

Accident de Koua Justin, ce qui s'est passé

La nouvelle s'est répandue sur la toile telle une trainée de poudre. Koua Justin a subi un accident de la circulation le dimanche 15 décembre 2019. En effet, il venait de prendre part aux funérailles d'Agama Nesto, inhumé à Menou. Sur le chemin du retour, comme le note PDCI24, un gros camion fonce sur le véhicule de cette figure du FPI.

Fort heureusement, celui-ci parvient à éviter l'engin, mais sa voiture fait une sortie de route. Selon notre source, les autres occupants du véhicule sévèrement touchés ont été évacués. Quant à Koua Justin, les médecins lui auraient intimer l'ordre de se soumettre à des examens médicaux, notamment un scanner complet.

Cependant, d'autres sources indiquent que leader politique est plutôt gravement touché et serait dans un état critique. Le Tche, comme on le surnomme, aurait été touché au dos et à la région lombaire. Le chanteur Serges Kassy a apporté son soutien à la victime.

"Koua Justin victime d'un grave accident de la circulation ce jour. Union de prière pour le TCHE. Que DIEU te soutienne", a posté le reggaeman sur sa page Facebook.