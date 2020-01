Titrologie: Revue de presse ivoirienne du vendredi 31 janvier 2020

La revue de presse de ce vendredi 21 janvier 2020 est très variée. Plusieurs thèmes ont été abordés dans la presse ivoirienne ce jour. Cependant les noms d'Alassane Ouattara et de Laurent Gbagbo ont abondamment été cités dans la presse ivoirienne ce jour.

Revue de Presse: Alassane Ouattara et Gbagbo Laurent au cœur de l'actualité de ce vendredi

Le discours du chef de l'État, Alassane Ouattara lors de la présentation des voeux aux acteurs des médias, qui a eu lieu jeudi, a été décortiqué par de nombreux journaux ivoiriens dont Le Matin qui pointe à Une: ''Face à la presse et aux médias hier, le président Ouattara : La révision de la Constitution aura lieu en mars ou en avril".

Même son de cloche pour La Gazette qui affiche à sa première page: ''Recevant les voeux de la presse hier, Ouattara : la constitution sera révisée".

Pour sa part, L'Essor Ivoirien indique à sa page d'accueil: ''Hier au palais de la présidence, SEM Alassane Ouattara félicite le travail de qualité de la presse et promet de l'aider''.

Le Jour Plus est revenu sur l'affaire ''6 pays disent non à l'eco'' en affichant à sa Une: ''Alassane Ouattara: c'est de l'intoxication".

Outre la présentation des voeux de ce jeudi, le nom du chef de l'État ivoirien a également été cité par de nombreux journaux à l'instar de Le Nouveau Réveil qui s'est étalé sur la prochaine visite du président Alassane Ouattara à Sakassou.

''A 48 heures de l'arrivée du président Ouattara, la forêt sacrée, cœur du Royaume Walèbo, a brûlé hier", peut-on lire à la Une du journal.

L'Inter indique à sa page d'accueil: ''A quelques heures de la visite de Ouattara à la reine des Baoulés, voici ce qui se passe à Sakassou, le préfet fait des précisions, un incendie se déclare dans la forêt sacrée.

Générations Nouvelles indique à sa Une: "Violation des droits de l'homme, un ministre de Ouattara loue des loubards contre des salariés".

Soir Info pointe à sa première page: ''Pour se protéger contre les espions, voici les techniques utilisées par Ouattara, Gbagbo...)

Notre Voie revient sur le procès de Gbagbo et Blé Goudé à la Haye: ''Audience de Gbagbo et Blé Goudé les 6 et 7 février, voici ce qui va se passer", peut-on lire à la Une du journal.

Le Quotidien d'Abidjan, pour sa part, affiche à sa Une: ''Complot contre Gbagbo, un avocat français deballe tout sur Rfi".

''Rencontre de Bruxelles / devant Affi N'Guessan, comment Gbagbo a humilié Assoa Adou", affiche L'Expression tandis que Le Temps revient sur la marche avortée de l'église catholique.

''Prétendue colère du Saint siège contre Mgr Kutwa, le Vatican dément et interpelle le régime. Ce qui s'est réellement passé à Rome. Les révélations d'un diplomate", peut-on lire à la Une de Le Temps.