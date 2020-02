Annoncés mourants, ce que Bebi Philip et Al Moustapha ont décidé

L'arrangeur-chanteur ivoirien Bebi Philip et l'ex boucantier Al Moustapha se sont exprimés sur les révélations faites par le pasteur David Aimé Jérémie au sujet d'un prétendu malheur qui guetterait ces deux célébrités.

Bebi Philip et Al Moustapha répondent au pasteur David Jérémie

Le pasteur David Aimé Jérémie, dans une vidéo diffusée sur la toile, a annoncé des moments tumultueux pour l'artiste Couper décaler, Bébi Philip, et l'ex boucantier, Al Moustapha. Selon le pasteur qui avait affirmé avoir reçu le pouvoir de ressusciter Dj Arafat, Mister Bbp sera frappé par un terrible malheur dans le mois de juillet 2020. Mais avant lui, son aîné Al Moustapha subira la colère de Dieu en mars 2020. Il avait donc exhorté ces deux hommes du showbiz à se confier réellement à Dieu.

A la suite des révélations de ce pasteur, Bebi Philip, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, a fait savoir qu'il n'est pas du tout inquiet. ''Il y a un pasteur qui a annoncé que moi Bebi Philip, je vais mourir en juillet 2020. Qu'il s'interroge lui-même si cette révélation vient de Dieu ou du diable parce que moi, je vivrai. J'essaie le plus possible de marcher selon les voix de Dieu. Et ça, c'est ma vie. Chacun a sa façon à lui de vivre sa foi'', a soutenu Bebi Philip.

Pour l'artiste, il ne faut pas accorder du crédit aux propos de ce monsieur d'autant plus qu'il avait annoncé la résurrection de Dj Arafat qui n'a finalement pas eu lieu. ''A partir du moment où une personne dit avoir une mission que Dieu lui a confiée, et puis la mission ne se réalise pas, c'est que çà ne vient pas de Dieu. A partir de ce moment là, on ne doit même plus calculer la personne. Nous, on ne cherche pas buzz pour être au top. Et puis, je ne fais pas médicament. Regardez mes doigts, il n'y a rien. Tout se passe dans la tête'', a-t-il déclaré.

Quant à Al Moustapha, il dit ne pas comprendre les nombreuses révélations faites par le pasteur David sur les célébrités. «C’est Dieu seul qui donne la vie et c’est le même Dieu qui la reprend. Le jour où Dieu dira que ma mission sur terre est finie, je m’en irai tranquillement. Lui, Pasteur Jérémie, n’est pas Dieu le Père. Comment toi un homme de Dieu, c’est toujours aux hommes publiques, aux personnes célèbres, que tu t’en prends sur les réseaux en évoquant leur malheur et leur mort. Je ne vais pas l’appeler. Je ne vais pas porter plainte contre lui non plus. Je le laisse avec sa conscience», a-t-il soutenu sur Viberadio.