Titrologie: Revue de la presse ivoirienne du mercredi 5 février 2020

Titrologie.L’actualité socio-politique de ce mercredi 5 février 2020 est légèrement dominée par l’audience prévue les 6 et 7 février prochain, dans le cadre du procès des deux ivoiriens, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la Haye.

Titrologie : Le procès Gbagbo-Blé Goudé à la Une des tabloïds ivoiriens du jour

L’un des sujets les plus évoqués par les journaux ivoiriens, dans leurs parutions du jour, c'est l’affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, dont des audiences relatives à la levée ou non des restrictions assorties à leurs libertés, sont prévues devant la chambre d’appel de la Cour pénal internationale.

« 6 février 2020, à la Haye, nouveau duel à visage découvert », écrit Aujourd’hui à sa Une avec en illustration l’ancien chef de l’Etat ivoirien Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara.

« Gbagbo, Ton Ficgayo t’attend ! », s’exclame à sa manchette le Nouveau Reveil, proche du PDCI-RDA. Abordant le même sujet, le Quotidien d’Abidjan annonce de très bonnes nouvelles pour les deux ex pensionnaires de la prison de Sheveningen à La Haye.

Le confrère pro-FPI fait en effet référence aux observations faites par Me Ramsamy, avocat au barreau de Paris, qui au travers d’une brillante contribution, a livré les enjeux des rendez-vous des 7 et 8 février 2020.

La contribution de l’avocat français est également exploitée par Soir Info. « A quelques heures de l’audience à la CPI Alexandre R. charge la CPI et l’Etat ivoirien », écrit le journal.

Autre sujet qui revient en boucle à la Une des tabloïds ivoiriens, ce sont les tractations entre pouvoir et opposition dans la perspective de la mise en place d’une CEI crédible et des conditions générales de l’organisation des élections présidentielles qui rassurent toutes les parties.

«Discussions sur le nouveau code électoral : "7 points de profonds désaccords sur 8, voici ce que rejettent les plateformes EDS, CDRP et URD)", titre à sa manchette le Nouveau Reveil.

Le Confrère ne manque également pas d’informer que l’Etat ivoirien est convoqué à la barre, le 6 mars prochain devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, pour répondre du bras de fer qui l’oppose à son opposition sur le sujet de la réforme de la CEI.

« Présidentielle 2020 : L’opposition formelle : La réforme de la CEI est un préalable », écrit pour sa part le Quotidien d’Abidjan. Quant au Patriote, il estime que l’opposition « refuse la maturité » et présente à des négociations des hommes «dépassés et du passé», qui n’ont pour seule arme que la «contestation et la violence ».

En clair, selon le confrère proche du RHDP, l'opposition a une «peur bleue de la défaite ». C’est pourquoi « elle dit non à tout».

« Ouattara met une grosse pression sur les cadres RHDP », fait savoir L’Expression qui ne manque pas de rappeler la volonté du chef de l’Etat de remporter les prochaines élections présidentielles dès le 1er tour.