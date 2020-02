Candidat du RHDP: Ouattara a tout bouclé, ce qui va se passer

Le président du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), l'actuel chef de l'État Alassane Ouattara, a annoncé dimanche 2 février, la tenue très prochaine d'un congrès au cours duquel sera connu le candidat de son parti pour le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

Désignation du candidat du RHDP: La date de la convention connue dans le mois de février

À l'instar du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA), le RHDP désignera son représentant pour le prochain scrutin présidentiel de 2020, probablement au dernier semestre de l'année 2020. La date précise de cette convention sera connue dans la deuxième quinzaine du mois de février 2020.

«Je vais réunir le Conseil politique dans la deuxième quinzaine de février pour arrêter la date de la désignation du candidat du Rhdp. Et je souhaite que cela se passe le plus tôt possible", a annoncé Alassane Ouattara. Ajoutant qu'une fois cette date arrêtée, un congrès décidera du choix du candidat du Rhdp pour le scrutin du 31 octobre. "Je crois que ceci est important. Mais c’est le conseil politique qui aura cette décision », a-t-il précisé.

Même s'il continue d'entretenir le mystère autour de sa candidature, le président Ouattara n'en demeure pas moins favorable à un plébiscite de son Premier ministre, fidèle compagnon de tous les jours, Amadou Gon Coulibaly. Les deux hommes entretiennent en effet, une collaboration qui dure depuis un peu plus de 30 ans.

«Si le président Alassane Ouattara n’était plus intéressé par 2020, pour nous jeunes de Côte d’Ivoire, l’avènement d’ Amadou Gon Coulibaly sera une bonne chose pour le pays et son l’élection par le peuple ivoirien ne souffrira d’aucune ombre. C’est un homme acharné au travail. Un démocrate engagé pour son pays, un homme de dialogue et d’ouverture », déclarait la semaine dernière, Sanogo Kakou Serge, Président du MOJACI, un mouvement de soutien proche du président du directoire du RHDP.